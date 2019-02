Już w tym roku w kalendarzu świąt państwowych w Polsce może pojawić się nowa data. Grupa posłów chce ustanowienia 14 kwietnia Świętem Chrztu Polskiego. W czwartek w Sejmie odbędzie się trzecie czytanie projektu ustawy w tej sprawie.

Projekt ws. nowego święta trafił do Sejmu na początku marca 2017 roku i już w następnym miesiącu skierowano go do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Nowymi przepisami komisja zajęła się jednak dopiero w lipcu 2018 roku.

We wrześniu ub. r. podczas drugiego czytania w Sejmie przedstawiono sprawozdanie o projekcie ustawy. Parlamentarzyści zdecydowali wówczas o skierowaniu przepisów do dalszych prac w komisji.

Jak wynika ze sprawozdania z 12 września ubiegłego roku, posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili dwie poprawki do projektu. Jedna z nich dotyczy zmian w preambule, druga przesunięcia święta z 14 na 15 kwietnia. Komisja wnioskuje o ich odrzucenie.

O tym, czy zmiany zostaną wprowadzone i czy nowe święto zostanie wpisane do kalendarza, posłowie zdecydują w czwartek. Jak wynika z harmonogramu obrad, na dzisiaj zaplanowano bowiem trzecie czytanie projektu ustawy. W razie jego przyjęcia przepisy trafią do prac w Senacie.

Nowe święto państwowe, ale nie dzień wolny

Reprezentantem wnioskodawców jest Jan Klawiter, który został wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, ale pozostaje w gronie niezrzeszonych parlamentarzystów. Wśród autorów projektu wymienieni zostali posłowie klubów: Kukiz'15, Wolni i Solidarni, PiS, Republikanie oraz poseł Paweł Pudłowski z Nowoczesnej.

Jak podkreślają autorzy ustawy w uzasadnieniu, projekt nie przewiduje ponoszenia żadnych kosztów finansowych, nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

"Zachęca jedynie obywateli Polski do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych" - dodano.

Święto nie ma być dniem wolnym od pracy, o czym mówił w rozmowie z tvn24bis.pl Jan Klawiter. - Nie chcemy mnożyć dni wolnych od pracy, chcemy, żeby o tym pamiętać - tłumaczył.

Ustawa, w razie jej przyjęcia, miałaby wejść w życie z dniem ogłoszenia.