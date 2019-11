Około 3300 złotych za osobę - to przeciętny koszt świątecznego wyjazdu z biurem podróży w 2019 roku. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Travelplanet.pl. Jak czytamy, coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy obejmujące Wigilię.

Travelplanet.pl (jeden z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Fly.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku) podał w swoim raporcie, że średni koszt świątecznego wyjazdu zawyżają wyprawy egzotyczne. Jak wskazano, to ponad 18 procent wszystkich rezerwacji.

Święta za granicą

Najtańsze oferty wyjazdów do ciepłych krajów na święta (z przelotem) zaczynają się już od 900-1000 złotych. Takie pieniądze trzeba wydać za tygodniowy pobyt na Malcie w trzygwiazdkowym hotelu bez wyżywienia.

Za 1700-2000 złotych można spędzić święta na tureckiej Riwierze lub na Cyprze. Mowa o opcji all inclusive i pobycie w hotelach o czterogwiazdkowym standardzie. Niewiele droższy jest Egipt i Tunezja - 2200-2300 złotych.



Do 1700-2000 złotych spadły natomiast ceny ofert świątecznych w hotelach pięciogwiazdkowych i w opcji all inclusive na Riwierze Tureckiej. "Mniej więcej w tych samych cenach utrzymują się oferty najbardziej luksusowych wyjazdów świątecznych na Cypr (od 2200 złotych) i do Egiptu (około 2500 złotych)" - czytamy.

Autorzy raportu wskazali, że sprzedały się już najtańsze oferty egzotyczne do Emiratów Arabskich za 2700–3000 złotych. Teraz za podobną wyprawę trzeba zapłacić co najmniej 3500 złotych. Wciąż za 3800-4200 złotych można polecieć na święta do Gambii, Kataru czy na Wyspy Zielonego Przylądka.

Jak czytamy w raporcie, choć świąteczne wyjazdy kosztują więcej niż rok temu, to tańsze oferty, zwłaszcza narciarskie, znikają bardzo szybko. Apartamenty z dojazdem własnym i własnym wyżywieniem na Boże Narodzenie lub Sylwestra kosztują od około 950 złotych za osobę we Włoszech (Val di Fiemme) i od około 1500 złotych za osobę w Austrii (okolice Villach) i od 1600 złotych we Francji (Valmeniere).

Z raportu wynika, że prawie jedna trzecia klientów biur podróży spędzi Boże Narodzenie lub Nowy Rok w Egipcie. Około 15 procent ten czas zastanie na Wyspach Kanaryjskich, które wyparły z drugiego miejsca Turcję.

Tuż za podium najchętniej wybieranych kierunków na okres świąteczno-noworoczny znalazła się także Malta. Pierwszą piątkę zamykają Włochy, chętnie wybierane przez narciarzy.