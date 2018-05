W tej chwili nie ma planu obniżenia podatku VAT - powiedział we wtorek szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. - Podatek zostanie obniżony wtedy, kiedy gospodarka będzie się na tyle rozwijała, że będzie to można zrobić - dodał.

Suski pytany w radiu RMF FM, kiedy rząd spełni jedną z obietnic kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości o obniżeniu podatku VAT z 23 do 22 proc., odpowiedział, że "pewnie przyjdzie na to czas".

Wskazywał, że dojdzie do tego, "jeżeli gospodarka będzie się na tyle rozwijała, że będzie to można zrobić".

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał, że polska gospodarka w pierwszym kwartale 2018 roku rosła w tempie 5,1 proc. rok do roku, a wzrost w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 4,9 proc.

- Polska jest obecnie liderem wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej - zauważył wówczas w rozmowie z PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Nie ma takich planów

Marek Suski, dopytywany o zmianę stawek VAT, przyznał, że "w tej chwili nie ma planu" i dodał, że nie poda "konkretnej daty" w tej sprawie. Szef gabinetu politycznego premiera podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie zapowiadało, że w ciągu pierwszych dwóch lat rządów zdąży zrealizować wszystkie obietnice wyborcze.

- To nie był program na dwa lata, to był program na kilka lat - zaznaczył. Pytany, czy "do wyborów" rząd nie zmieni podatku VAT, odpowiedział: "tak sądzę".



O realizację obniżki podatku VAT kilka dni temu na antenie TVN24 BiS pytany był Paweł Gruza, wiceminister finansów.



- To decyzje, które są przed nami i praca, którą obecnie wykonujemy daje realistyczne szanse na tego typu korekty w przyszłości - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS Paweł Gruza, wiceminister finansów.



Jak dodał, te decyzje są uzależnione od wartości makroekonomicznych, od sytuacji budżetowej w wieloletnim planie finansowych państwa, w programie konwergencji. - Nie może być tak, że idziemy na wskroś teoriom ekonomicznym całego dojrzałego podatkowo świata, w którym mówimy zarabiamy więcej, płacimy mniej podatków - zwracał uwagę wiceminister.

Likwidacja NFZ

Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera był także pytany w RMF FM, czy rząd spełni obietnicę likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia powiedział, że "jest to cały czas obiektem badań". - Nie mówiliśmy, że w dwa lata się da wszystko zrobić - dodał.



W połowie maja minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z PAP potwierdził, że - zgodnie z zapowiedzią prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z połowy minionego roku - NFZ w tej kadencji nie zostanie zlikwidowany. Szumowski ocenił, że Fundusz "zaczyna coraz lepiej, sprawniej funkcjonować" i poinformował, że planowane jest wprowadzenie narzędzi analitycznych, usprawniających ocenę efektywności wydatkowania środków z NFZ.