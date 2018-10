Odtwórz: Prezes LOT dyscyplinarnie zwolnił 67 osób. "Organicznie niezdolny do negocjacji"

W środę nie odbędzie się osiem rejsów Polskich Linii Lotniczych LOT. - Nie odwołujemy żadnych dodatkowych rejsów, ale optymalizacja siatki mówi nam o kolejnych ośmiu rejsach, które z wyprzedzeniem zostały odwołane - powiedział Adrian Kubicki, rzecznik prasowy przewoźnika. O godzinie 10 mają zostać wznowione rozmowy między związkowcami a przedstawicielami zarządu PLL LOT.

Jak dodał pasażerowie zostali poinformowani o tym z dużym wyprzedzeniem. Zdaniem rzecznika problemy z rejsami mogą występować "jeszcze przez kilka kolejnych dni".

Odwołane loty

Chodzi o następujące połączenia:



Koszyce - Warszawa, godzina 6.25

Praga - Warszawa, godzina 8.30

Kijów-Żuliany - Warszawa, godzina 9.15

Moskwa-Domodiedowo - Warszawa, godzina 9.20

Mediolan - Warszawa, godzina 9.35

Londyn-Heathrow - Warszawa, godzina 10.00

Warszawa - Kijów-Żuliany, godzina 20.20

Warszawa - Koszyce, godzina 22.35

Strajk w LOT zawieszony

We wtorek wieczorem związkowcy z Polskich Linii Lotniczych LOT poinformowali o przedłużeniu zawieszenia strajku do środy do godziny 22.30, a zarazem domagają się zmiany negocjatora ze strony LOT.

- Powodem ich przerwania (negocjacji - red.) były groźby kierowane w trakcie dzisiejszych negocjacji pod adresem strony związkowej i jej negocjatora przez upoważnionego do rozmów pana Bartosza Piechotę - oświadczył szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszot.

Negocjatorem ze strony związkowców jest profesor Monika Gładoch.

- W trakcie trwających rozmów z zarządem w chwili, gdy okazało się, że na ten moment komitet strajkowy nie podpisze porozumienia, jakiego oczekuje strona zarządu, dowiedziałam się, że reprezentując strajkujących namawiam ich do akcji strajkowej i będę ponosić odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze strajkiem - wyjaśniała Gładoch.



- Traktuję to jako groźbę bezprawną i tym samym nie mogę dalej prowadzić rozmów z osobą, od której doznałam tych szykan - dodała.

Zdaniem rzecznika PLL LOT Adriana Kubickiego "nie ma żadnego powodu, żeby zmienić stanowisko negocjatora", a zarzuty dotyczące szantażowania negocjatora związków zawodowych są bezpodstawne.

Nagrywanie rozmów

W środę rano oświadczenie w tej sprawie opublikowali również uczestnicy negocjacji ze strony PLL LOT. "Podczas wczorajszych rozmów nie doszło do sytuacji przedstawionej w mediach przez Panią negocjator, i podanej wieczorem jako przyczyna jej popołudniowej rezygnacji z reprezentowania strony związkowej" - czytamy w piśmie.

"Podstawowym celem spółki LOT jest bowiem jak najszybsze osiągnięcie porozumienia i zakończenie akcji protestacyjnej. Bardzo bolejemy nad tym, że nie można potwierdzić, jaki był stan faktyczny prowadzonych rozmów, gdyż – w imię wzajemnego zaufania – obie strony zgodziły się nie rejestrować przebiegu rozmów" - dodano.

Dlatego przedstawiciele PLL LOT zaproponowali, aby środowe rozmowy były nagrywane przez obie strony. "Unikniemy w ten sposób interpretacji prowadzonych rozmów a tym bardziej bezpodstawnych oskarżeń dotyczących ich przebiegu" - wskazują przedstawiciele przewoźnika.

Negocjacje mają być wznowione o godzinie 10. "Wyrażamy nadzieję, że nasza wola zakończenia tego strajku zostanie dziś zrealizowana" - czytamy w oświadczeniu PLL LOT.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE

Spór

W ramach trawiącego od 18 października protestu stewardesy i piloci powstrzymywali się od pracy. Codziennie gromadzili się na terenie siedziby LOT w Warszawie, przy biurowcu. LOT podkreślał, że akcja jest nielegalna, a każdy odwołany rejs to dla przewoźnika olbrzymie koszty.



Strajk zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, który został wybrany spośród zarządów dwóch reprezentatywnych związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT.



Związkowcy dotychczas w swoich postulatach domagali się przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona, a także przywrócenia do pracy 67 osób, które prezes spółki Rafał Milczarski w poniedziałek zwolnił dyscyplinarnie.