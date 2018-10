Pasażerowie mogą spodziewać się problemów z połączeniami lotniczymi realizowanymi w środę przez PLL LOT. Kilkanaście z nich zostało odwołanych. Związkowcy kontynuują strajk w LOT, to już jego siódmy dzień.

Na stronie internetowej Lotniska Chopina w Warszawie poinformowano o odwołanych w środę lotach. Część może wynikać ze strajku w LOT.

ODWOŁANE WYLOTY Z WARSZAWY:

8.20 Billund

9.00 Hamburg

9.55 Ljubljana

12.50 Chicago

20.15 Frankfurt

20.20 Kijów-Żuliany

20.30 Kopenhaga

22.20 Erywań

ODWOŁANE PRZYLOTY DO WARSZAWY (godzina, o której samoloty miały lądować na lotnisku Chopina):



6.30 Erywań

6.50 Zielona Góra

8.40 Ljubljana

9.15 Frankfurt

9.15 Kijów-Żuliany

9.35 Mediolan

12.30 Billund

12.30 Hamburg

13.10 Newark

Nie ma obecnie informacji o utrudnieniach dla pasażerów PLL LOT korzystających z innych lotnisk w Polsce.

Nie pierwsze problemy

Z powodu odmowy wykonania lotu przez pilotów lub stewardesy, które uczestniczą w - jak uważa prezes Rafał Milczarski - nielegalnym strajku dwóch związków zawodowych działających w spółce, PLL LOT od początku strajku odwołały w sumie 28 rejsów (tam i z powrotem) - poinformował we wtorek rzecznik LOT Adrian Kubicki.

Pierwszy rejs LOT był zmuszony odwołać w niedzielę pod wieczór z Warszawy do Toronto w Kanadzie. Brak wylotu samolotu do Kanady, oznaczało skasowany rejs z Kanady do Polski.



W poniedziałek LOT odwołał 24 rejsy. Były to: Warszawa-Tokio-Warszawa, Warszawa-Seul-Warszawa, Warszawa-Toronto-Warszawa, Warszawa-Norymberga-Warszawa, Warszawa-Londyn-Heathrow-Warszawa, Warszawa-Paryż-Warszawa, Warszawa-Szczecin-Warszawa, Warszawa-Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Zielona Góra-Warszawa, Warszawa-Hamburg-Warszawa, Warszawa-Moskwa-Domodiedowo-Warszawa, Warszawa-Berlin-Tegel-Warszawa.



We wtorek LOT odwołał rejs z Warszawy do Krakowa oraz lot powrotny.

Strajk w LOT

Strajk zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy. Polega on na dobrowolnym, powszechnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących pracowników. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy został wybrany spośród zarządów dwóch reprezentatywnych związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) na czele z Moniką Żelazik oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, którego przewodniczącym jest Adam Rzeszot.

Związkowcy domagają się przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Chcą też przywrócenia do pracy 67 osób dyscyplinarnie zwolnionych oraz dymisji prezesa PLL LOT.

Spór o wynagrodzenia

Spornym punktem między związkami zawodowymi działającymi w LOT a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. LOT wówczas stanął na krawędzi bankructwa i musiał przeprowadzić restrukturyzację. Spółka otrzymała pomoc publiczną, którą notyfikowała Komisja Europejska.

Stare zasady dotyczące wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, ramowymi - zdaniem związków - mniej korzystnymi dla pracowników. Obecnie płace zależą między innymi od wylatanych godzin.

Związki zawodowe krytykują też władze spółki, że nowi pracownicy, na przykład stewardesy nie są zatrudniani na umowy o pracę, tylko na umowy cywilnoprawne lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.