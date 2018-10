Tak źle jeszcze nie było - uważa kapitan Stanisław Małysa, pilot dyscyplinarnie zwolniony z Polskich Linii Lotniczych. - Relacje między pracownikami, mobbing, presja na pracownikach jest duża - powiedział w TVN24.

Strajk - zdaniem władz PLL LOT nielegalny - trwa od ubiegłego czwartku i jest prowadzony przez dwa związki zawodowe działające w spółce, zrzeszające personel pokładowy i pilotów. Polega on na dobrowolnym powstrzymywaniu się od pracy.

"Niezbędna interwencja z zewnątrz"

- Strajk działa na szkodę wszystkich i nie byliśmy za nim. To jest strajk w obronie praw pracowniczych, dlatego że w trakcie prowadzenia sporu zbiorowego szykanuje się przewodniczących związku - tłumaczył kpt. Małysa.

Chodzi o Monikę Żelazik, przewodniczącą Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, która została dyscyplinarnie zwolniona z pracy pod koniec maja br. - Ten strajk musi się skończyć spełnieniem postulatów strajkujących - podkreślił były pilot PLL LOT.

Siódmy dzień strajku. Odwołane loty Pasażerowie mogą spodziewać się problemów z połączeniami lotniczymi realizowanym... zobacz więcej » Oprócz przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL, związkowcy chcą też przywrócenia do pracy 67 osób dyscyplinarnie zwolnionych.

Wśród nich jest między innymi kapitan Stanisław Małysa, który przyznał, że "zwolnienie przyszło mailem w trakcie czwartego dnia strajku". Ponadto związkowcy domagają się dymisji prezesa PLL LOT.

Zdaniem Dominika Sipińskiego z Polityki Insight obecnie "jest całkowity pat".

- Związki zawodowe nie zamierzają odpuścić, prezes też nie zamierza odpuścić, a nawet zamierza jeszcze bardziej eskalować ten konflikt. W tej chwili nie widać, jak ten konflikt mógłby zostać rozwiązany wewnątrz. Wydaję mi się, że tu niezbędna jest interwencja z zewnątrz - polityków, premiera czy mediatora - ocenił gość TVN24.

Z danych LOT wynika, że w sumie w firmie pracuje około 1,3 tys. stewardes i 700 pilotów. Spółka zatrudnia około 3 tys. osób.

Spór o wynagrodzenia

Źródłem sporu między związkami zawodowymi działającymi w LOT a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. LOT wówczas stanął na krawędzi bankructwa i musiał przeprowadzić restrukturyzację. Spółka otrzymała pomoc publiczną, którą notyfikowała Komisja Europejska.

Stare zasady dotyczące wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, ramowymi - zdaniem związków - mniej korzystnymi dla pracowników. Obecnie płace zależą między innymi od wylatanych godzin.

Związki zawodowe krytykują też władze spółki, że nowi pracownicy, na przykład stewardesy, nie są zatrudniani na umowy o pracę, tylko na umowy cywilnoprawne lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Odwołane loty

Prezes walczy z przepustką do budynku. Duże zamieszanie w LOT Po zamieszaniu w siedzibie LOT prezes spółki Rafał Mielczarski zgodził się na ro... zobacz więcej » Z powodu odmowy wykonania lotu przez pilotów lub stewardesy, które uczestniczą w - jak uważa prezes Rafał Milczarski - nielegalnym strajku dwóch związków zawodowych działających w spółce, PLL LOT od początku strajku odwołały w sumie 28 rejsów (tam i z powrotem) - poinformował we wtorek rzecznik LOT Adrian Kubicki.



Pierwszy rejs LOT był zmuszony odwołać w niedzielę pod wieczór z Warszawy do Toronto w Kanadzie. Brak wylotu samolotu do Kanady, oznaczało skasowany rejs z Kanady do Polski.



W poniedziałek LOT odwołał 24 rejsy. Były to: Warszawa-Tokio-Warszawa, Warszawa-Seul-Warszawa, Warszawa-Toronto-Warszawa, Warszawa-Norymberga-Warszawa, Warszawa-Londyn-Heathrow-Warszawa, Warszawa-Paryż-Warszawa, Warszawa-Szczecin-Warszawa, Warszawa-Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Zielona Góra-Warszawa, Warszawa-Hamburg-Warszawa, Warszawa-Moskwa-Domodiedowo-Warszawa, Warszawa-Berlin-Tegel-Warszawa.



We wtorek LOT odwołał rejs z Warszawy do Krakowa oraz lot powrotny.

W środę pojawiły się kolejne odwołane połączenia z i do Lotniska Chopina. Nie wiemy jednak, ile z nich to efekt trwającego strajku.