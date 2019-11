Piątek to drugi dzień 48-godzinnego strajku personelu pokładowego w niemieckich liniach lotniczych Lufthansa. Pierwszego dnia strajku odwołanych zostało około 700 lotów, a drugiego do skutku może nie dojść 600. Utrudnienia czekają również pasażerów podróżujących z i do Polski.

Strajk, ogłoszony przez związek zawodowy Ufo, rozpoczął się o północy ze środy na czwartek i ma trwać do północy z piątku na sobotę.

Żądania związkowców

Związkowcy domagają się podwyżki uposażenia zasadniczego i dodatków płacowych oraz rozszerzenia możliwości zawierania normalnych umów o pracę przez pracowników sezonowych. Ufo odrzucił przedstawioną przez Lufthansę propozycję porozumienia, nazywając ją "chwytem pod publiczkę".



Do kwietnia przyszłego roku sąd pracy musi wydać wyrok w sprawie wniosku Lufthansy o odebranie Ufo statusu związku uprawnionego do zawierania umów zbiorowych. Ufo obawia się szczególnie tego, że Lufthansa mogłaby zawrzeć dotyczącą personelu kabinowego umowę z konkurencyjnym związkiem Verdi, który wchodzi w skład niemieckiej federacji związkowej DGB.

Lista odwołanych Lufthansy lotów z i do Polski w piątek 8 listopada:

- LH 1353 Warszawa - Frankfurt, planowana godzina odlotu 7.00,

- LH 1347 Warszawa - Frankfurt, planowana godzina odlotu 9.20,

- LH 1351 Warszawa - Frankfurt, planowana godzina odlotu 18.55,

- LH 1365 Kraków - Frankfurt, planowana godzina odlotu 10.30,

- LH 1367 Kraków- Frankfurt, planowana godzina odlotu 12.20,

- LH 1365 Frankfurt - Warszawa, planowana godzina odlotu 16.30,

- LH 1364 Frankfurt - Kraków, planowana godzina odlotu 8.20,

- LH 1366 Frankfurt - Kraków, planowana godzina odlotu 10.10,

- LH 1626 Monachium - Kraków, planowana godzina odlotu 22.15.