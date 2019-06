Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej - wynika z komunikatu RPP.

Decyzja w sprawie stóp procentowych jest zgodna z konsensusem - wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP ekonomiści (20) oczekiwali, że na marcowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP. Wyższe prognozy dla Polski. Nasza gospodarka zaskoczyła Komisję Europejską Komisja Europejska podniosła we wtorek prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski... zobacz więcej »

Ostatnia zmiana w 2015 roku

Wszyscy ankietowani oczekują także, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 proc. do końca 2019 r., a czternastu z nich przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 r.



Spośród ośrodków, które podały prognozy poza 2020 r., dwa prognozują stabilizację stóp procentowych do końca 2021 r., a cztery inne nie wykluczają braku zmian stóp proc. do końca 2022 r.



RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych (z 2,00 proc. w przypadku stopy referencyjnej).



Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.