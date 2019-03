Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Decyzja w sprawie stóp procentowych jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Wyraźny wzrost wartości kredytów mieszkaniowych. "Nie widać istotnych zagrożeń" W styczniu 2019 roku banki udzieliły łącznie 16,1 tysiąca kredytów mieszkaniowyc... zobacz więcej »

Bez zmian od 2015 roku

Zdaniem analityków stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 proc. do końca 2019 r., a dwunastu z dwudziestu przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 r.



Wśród prognozujących podwyżki stóp proc. jeden ekonomista oczekuje podwyżki o 25 punktów bazowych (pb). w całym 2020 r., a sześciu o 50 pb. Najbardziej jastrzębia prognoza na 2020 r. zakłada podwyżki w sumie o 100 pb.



RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.



Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.



Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji, rozpocznie się o godz. 16.

Wysokość stóp procentowych ma znaczenie z jednej strony dla kredytobiorców, a z drugiej dla osób, które trzymają oszczędności w bankach.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną raty kredytów zaciągniętych w złotych. Jednocześnie więcej możemy zarobić na lokatach.