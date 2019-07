Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej - wynika z komunikatu RPP.

Wszystkich dwudziestu ekonomistów oczekiwało, że na czerwcowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Oczekują oni także, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 procent do końca 2019 roku. Już 19 z nich (miesiąc wcześniej 14) przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 roku. Tylko jeden ekonomista spodziewa się podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku - w sumie o 50 punktów bazowych.

Spośród ośrodków, które podały prognozy poza 2020 rok, trzy prognozują stabilizację stóp procentowych do końca 2021 roku (poprzednio dwa), a cztery nie wykluczają braku zmian stóp procentowych do końca 2022 roku. Jeden ośrodek uważa, że kolejnym krokiem RPP - po 2020 roku - mogą być obniżki stóp procentowych.

Stopy procentowe bez zmian

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, depozytowa 0,50 procent, zaś redyskonta weksli 1,75 procent.