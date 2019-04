Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna, referencyjna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej.

Takiej decyzji oczekiwali wszyscy ankietowani ekonomiści.

Wszyscy ankietowani oczekują także, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 procent do końca 2019 roku, a czternastu z nich przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 roku.

Spośród ośrodków, które podały prognozy na kolejne lata, trzy prognozują stabilizację stóp procentowych do końca 2021 roku, a trzy inne do końca 2022 roku.



Wśród prognozujących podwyżki stóp procentowych w 2020 roku, jeden ekonomista oczekuje podwyżki o 25 punktów bazowych, a pięciu o 50 punktów bazowych.



Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, depozytowa 0,50 procent, zaś redyskonta weksli 1,75 procent.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych.