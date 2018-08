Praca w czasie upałów. Co przysługuje pracownikom?

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9 procent i w porównaniu z czerwcem utrzymała się na tym samym poziomie - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo podkreśliło, że począwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski.



Prawie trzy średnie krajowe. W tej branży można dobrze zarobić Nawet 14 tysięcy złotych brutto - tyle wynoszą zarobki programistów w Polsce. Wy... zobacz więcej » "Kolejny miesiąc z bezrobociem poniżej granicy 6 proc. to powód do ogromnej radości, ale też zmiany myślenia o rynku pracy i jego problemach" - oceniła cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Lepsze warunki

"Musimy skupić się teraz na zapewnieniu pracowników w branżach, w których są znaczące deficyty, oraz na zachęcaniu Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, aby wrócili do Polski. Mamy coraz lepsze warunki dla pracowników, rosną wynagrodzenia" – podkreśliła minister.



Liczba bezrobotnych w lipcu była o 178,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 15,7 proc.). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 129 tys.



Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 12 województwach, przy czym najbardziej w województwach: zachodniopomorskim - o 1,8 proc. (0,8 tys. osób); śląskim - o 1,7 proc. (1,4 tys. osób); kujawsko-pomorskim - o 1,3 proc. (o 1,0 tys. osób); mazowieckim - o 1,3 proc. (o 1,8 tys. osób).