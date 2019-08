Specjalny system fiskusa przez rok śledził ponad 13 milionów kont bankowych firm i obywateli. Efekt? 291 blokad podejrzanych kont, na których było 38,5 mln zł - pisze w czwartek "Puls Biznesu".

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) miał być jednym z najważniejszych narzędzi uszczelniania systemu podatkowego i zwalczania wyłudzeń podatku VAT, których skala szacowana jest nawet na kilkanaście miliardów złotych rocznie. Na dobre system ruszył latem 2018 r.

Wątpliwości ekspertów