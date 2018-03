"Mnie bardzo cieszy to, że zakupiono te Patrioty wreszcie"

- Mnie bardzo cieszy, że zakupiono patrioty. To jest zdecydowanie dobry sygnał. Natomiast pytanie, co będzie miała z tego gospodarka, czy offset będzie racjonalnie realizowany. Trzymam kciuki za negocjatorów polskich, natomiast te rozmowy nie będą łatwe - mówił w programie "Bilans" w TVN24 BiS Janusz Steinhoff. W ten sposób były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka odniósł się do podpisanej umowy na dostawę amerykańskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i związanych z nią umów offsetowych. "Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego" - przekonuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Umowa na dostawę amerykańskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot została podpisana. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki, Polska zapłaci 4,75 mld dolarów (około 16,1 mld złotych), czyli połowę mniej niż zakładano na początku negocjacji.

"System dostarczony do Polski w ramach programu Wisła (wojskowa nazwa na zakup systemów przeciwrakietowych i przeciwlotniczych średniego zasięgu - red.) sprawi, że nasz kraj uzyska bardzo wysoką odporność na ataki z powietrza" - podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie.

Negocjacje

- Mnie bardzo cieszy to, że zakupiono patrioty, że program Wisła będzie realizowany - zadeklarował w programie "Bilans" w TVN24 BiS Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. - To jest zdecydowanie dobry sygnał. Natomiast pytanie, co będzie miała z tego gospodarka, czy offset będzie realizowany racjonalnie - dodał.

Przed zawarciem umowy na dostawę systemu Patriot, podpisano umowę offsetową, dotyczącą transferu technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego od koncernów Raytheon i Lockheed Martin. Łącznie ma to być 46 "zobowiązań offsetowych".

"Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego" - napisał w ubiegłym tygodniu na Twitterze Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony.

- Mam nadzieję, że offset będzie racjonalny, a negocjacje zostaną rzetelnie przeprowadzone. Nie można ich absolutnie odpuścić - mówił Janusz Steinhoff w rozmowie z Robertem Stanilewiczem.

Na przyszłość

Jego zdaniem, na przyszłość potrzebne jest stworzenie rządowej agencji, która zajęłaby się m.in. zakupem uzbrojenia. - To wymaga wielkiej specjalizacji. Sytuacja jaka jest w tej chwili, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej ma nadzór nad polską zbrojeniówką, jest sytuacją absurdalną. Ktoś kto zajmuje się obronnością państwa, nie może również zajmować się organizacją przemysłu - oceniał Steinhoff.

Konkretny krok

Z kolei dr Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uważa, że "podpisanie umowy na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski to konkretny krok, który podnosi wiarygodność naszego kraju".



Jego zdaniem posiadanie systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej przez Polskę to "absolutna konieczność". - Te systemy, które mamy, pochodzą jeszcze z lat 70. i pod wieloma względami w stosunku do współczesnych zagrożeń z powietrza, zwłaszcza rakiet balistycznych i manewrujących, jesteśmy bezbronni – zaznaczył.