Może być wypracowane rozwiązanie przewidujące objęcie 5-procentową stawką VAT soków, 23-procentową napojów i 8-procentową nektarów. Wyliczane są skutki finansowe takiego rozwiązania - powiedziała w środę podczas spotkania z dziennikarzami minister finansów Teresa Czerwińska.

Ministerstwo Finansów skierowało w listopadzie do konsultacji nowe matryce VAT, które mają pozwolić ustalić, jaką stawką objęte są poszczególne kategorie produktów. Skutki mają być neutralne dla konsumentów - zapewniał resort w ocenie skutków regulacji.

Jak podkreślono, celem zmiany przepisów jest uproszczenie systemu i "ograniczenie niekonsekwencji w stosowaniu stawek VAT". Szykują się zmiany w VAT. Co zdrożeje, a co stanieje? Tańsze pieluchy, droższe ośmiorniczki. Ministerstwo Finansów skierowało do konsu... zobacz więcej »

MF przykładowo podało, że pieczywo objęto jedną stawką 5 proc., przy stosowanych dotąd 5,8 i 23 proc. w zależności od rodzaju pieczywa.

Niektóre stawki z rządowej propozycji jednak podwyższono, w tym te dla soków z owoców i warzyw innych niż tzw. 100 proc. (które pozostaną objęte stawką 5 proc.) – z 5 proc. na 23 proc.

Krytyka producentów soków

Propozycję zmian krytykowali producenci soków.

"Proponowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne z 5 proc. do 23 proc. będzie odczuwalna nie tylko przez polskich producentów, ale również rolników i sadowników" - czytamy na stronie Krajowej Unii Producentów Soków.

KUPS wymieniała, że nieopłacalna stanie się m. in produkcja nektarów z czarnych porzeczek, nektarów czy napojów z aronii i wiśni. "Z owoców tych, z uwagi na wysoką kwasowość, nie można wyprodukować soku 100 proc. bez dodatku cukru, a tylko soki stuprocentowe nie zostaną objęte podwyżką stawki VAT" - pisali producenci.

"Część obaw udało się wyjaśnić"

Minister Teresa Czerwińska, która w środę mówiła m.in. o planach resortu finansów związanych z podatkami, w tym dotyczących nowej tzw. matrycy VAT, odniosła się do kwestii stawki VAT na soki, nektary i napoje. - Taką dyskusję odbywamy ze środowiskiem producentów - powiedziała. Według Czerwińskiej część obaw udało się wyjaśnić.



- Tutaj myślę, że moglibyśmy taką propozycję wypracować: czysty sok to 5-procentowa stawka VAT, napój - 23 procent, wszystkie nektary (...) szacujemy na stawkę 8 procent - powiedziała.

- Takie skutki finansowe są wyliczane, jakby to mogło wyglądać, gdybyśmy uzyskali taki konsensus. Rzeczywiście w ramach tych konsultacji podniesiony został argument, który trzeba bardzo poważnie potraktować, że z części owoców nie ma możliwości wytworzenia 100-procentowego soku - powiedziała. Wyjaśniła, że np. aronia jest tak kwaśna, że czysty sok z tego owocu nie nadaje się bezpośrednio do picia.



Minister poinformowała, że proponowane rozwiązanie można odnieść do "dyrektywy sokowej", która określa proporcje koncentratu pozwalające uznać produkt za nektar. - Myślę, że tutaj obniżona stawka 8 procent mogłaby mieć zastosowanie. Jesteśmy w bardzo mocnym dialogu - zaznaczyła.

Leki dla zwierząt

Ministerstwo Finansów już raz wycofywało się propozycji podwyższenia VAT. Wówczas chodziło o leki dla zwierząt.

Przeciwny podwyżce stawki VAT z 8 na 23 proc. był m.in. prezydent Andrzej Duda. - Proszę o wycofanie się z takich pomysłów. Nie zgodzę się na podwyższenie VAT na leki weterynaryjne, bo to ugodzi w polskie rolnictwo, ugodzi w hodowców zwierząt, ugodzi także w zwykłych ludzi, bardzo często starszych ludzi, którzy mają swoich pupili, zwierzęta i często już dzisiaj z trudem są w stanie podołać kosztom opieki weterynaryjnej nad nimi. Uderzy wreszcie w schroniska dla zwierząt, które są naprawdę bardzo ważne - mówił prezydent.