Paliwa mogą być droższe. Od przyszłego roku wzrośnie opłata paliwowa na benzynę, olej napędowy i gaz - wynika z obwieszczenia ministra infrastruktury, opublikowanego w Monitorze Polskim.

Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 zł z 133,21 zł obowiązujących w tym roku.

Opłata za 1000 l olejów napędowych i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wzrośnie do 306,34 zł z 297,61 zł obowiązujących w tym roku.

Ponad miliard złotych ma popłynąć na kolej. Propozycja ministerstwa w sprawie podatków Ministerstwo Finansów planuje utrzymać obniżone stawki akcyzy na paliwa silnikow... zobacz więcej » Z kolei opłata za 1000 kg gazów wzrośnie do 170,55 zł z 164,61 zł.

Opłatę paliwową od paliw silnikowych płacą: producenci paliw silnikowych i gazu, importerzy paliw silnikowych i gazu, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych i gazu oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

"Na końcu zapłacimy za to my, konsumenci"

- To jest oczywiste, że na końcu zapłacimy za to my, konsumenci. Nawet jeśli podniosą ceny paliw dla przemysłu, to piekarze będą musieli to uwzględnić w cenie. Konsumenci zawsze za to płacą - komentował poseł PO Robert Kropiwnicki.

- Mam wrażenie, że skończył się karnawał i zaczyna się bardzo ciężka zimowa sesja egzaminacyjna. Wszyscy będziemy się zrzucać teraz na spinanie budżetu Mateusza Morawieckiego. To przykre, bo obiecywali, że będzie łatwiej, a okazuje się, że będzie dużo trudniej - dodał.

Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy.

Senator Jan Maria Jackowski tłumaczył, że "z natury rzeczy wszystkie przedsięwzięcia rządu w jakimś sensie pochodzą z danin i różnego rodzaju opłat plus dochodów własnych państwa".

- A więc tutaj występuje pewna zasada solidarności między obywatelem, a państwem. Polega ona na tym, że obywatel płaci podatki, ale oczekuje od państwa pewnego standardu usług publicznych i pewnego rodzaju jakości infrastruktury, z której korzysta - zaznaczył.

Skąd te podwyżki?

Wzrost opłaty paliwowej wynika z przepisów zawartych w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Krajowym stawki opłaty paliwowej. Podwyższa się je w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Stawka opłaty paliwowej jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".