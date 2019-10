Odtwórz: Wzrost cen żywności w Polsce. Co najbardziej podrożało?

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2019 roku wzrosła o 4,3 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 4,1 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To wynik poniżej prognoz ekonomistów.

Ekonomiści spodziewali się wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu rok do roku o 6,5 procent i spadek miesiąc do miesiąca o 1,7 procent.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,3 procent rok do roku. Podczas gdy konsensus wskazywał na wzrost o 8,0 procent rok do roku.









Jakie prognozy

"To wynik gorszy od naszych przewidywań i od konsensusu rynkowego" - podkreślili w komentarzu analitycy mBank Research.

Niedziele handlowe w październiku. Kiedy zrobimy zakupy? W które niedziele w październiku sklepy będą czynne - to pytanie zadaje sobie wi... zobacz więcej » Ich zdaniem, za gorszy wynik odpowiada sprzedaż żywności, "która okazała się we wrześniu ledwie o 2,2 procent wyższa niż przed rokiem (ceny bieżące)". Podobnie uważa ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki, który również podkreślił, że na wyniku "mocno zaważyła" niższa sprzedaż żywności oraz dóbr w dyskontach oraz supermarketach.

"W przypadku dóbr trwałych, zmiany w sprzedaży samochodów, sprzętu RTV i AGD czy kategorii pozostałe (na przykład dobra luksusowe - biżuterię) były niewielkie - można mówić o stabilizacji po kilku miesiącach systematycznych spadków" - ocenił.



Według ekonomisty, "duże zaskoczenie dzisiejszymi danymi sugeruje, że dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w trzecim kwartale może spaść lekko poniżej 4 procent rok do roku".

Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.