Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2018 roku wzrosła o 5,6 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,4 procent - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. To dane znacznie gorsze od prognoz.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost roczny o 8,3 proc. i spadek miesięczny o 1,0 proc.

Najgorszy miesiąc w roku

GUS podał również, że sprzedaż detaliczna realnie wzrosła we wrześniu o 3,6 proc. rdr, po wzroście o 6,7 proc. w sierpniu. Urząd statystyczny zauważył, że wrześniowy wzrost sprzedaży o 3,6 proc. był najniższym, jaki odnotowano w 2018 r.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu br. była o 0,6 proc. niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem br." - poinformował GUS.



Natomiast w okresie styczeń-wrzesień br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,4 proc. (wobec wzrostu o 7,2 proc. w 2017 r.)









We wrześniu 2018 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych r/r była wyższa o 3,6%. https://t.co/FiM65pzgXa #GUS #statystyki #SprzedażDetaliczna #przedsiębiorstwa #handel pic.twitter.com/WUmKAzhYfv — GUS (@GUS_STAT) 19 października 2018

"Silniejsze wyhamowanie sprzedaży to przede wszystkim wynik niskiej sprzedaży samochodów (to definitywnie najgorszy wrzesień w historii), która w zasadzie odpowiada na odchylenie w wysokości 2 pkt. proc. od naszej prognozy. Tempo wzrostu tej kategorii obniżyło się z 7 proc. w sierpniu do -7 proc. we wrześniu. Kropkę nad "i" postawiła dużo niższa dynamika w kategorii "meble, RTV i AGD", jednak to już sprawa marginalna z uwagi na mniejszą wagę w całości sprzedaży. Po wyłączeniu sprzedaży aut, sprzedaż wzrosła o 7 proc." - ocenili dane analitycy mBanku