Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2019 roku wzrosła o 13,6 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 4,4 procent - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani ekonomiści spodziewali się wzrostu sprzedaży detalicznej w kwietniu rok do roku o 9,9 procent i wzrostu miesiąc do miesiąca o 0,6 procent.

Jak poinformował GUS, sprzedaż detaliczna realnie (uwzględniając wzrost cen) wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,9 procent.

Ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki ocenił, że pokazany przez GUS wynik sprzedaży detalicznej był "mocny", zwracając uwagę na silny wzrost sprzedaży dóbr trwałych. Zauważył, że wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie 11,9 procent rok do roku był istotnie powyżej prognoz. O "imponującym wyniku" napisał także mBank Research.

Piotr Piękoś z banku Pekao wskazał, że "było to jej najsilniejsze tempo wzrostu od ośmiu lat".









Według Rybackiego był najnowsze dane GUS są efektem stosunkowo wysokich wydatków związanych ze świętami wielkanocnymi – sprzedaż żywności oraz w sklepach niewyspecjalizowanych wzrosła o 21 procent, sprzedaż paliw o 10 procent.

Równie wysoka była dynamika sprzedaży dóbr trwałych, RTV i AGD (o 20,3 procent) oraz samochodów (o 9,1 procent).



Nie jest to jednak jedyne źródło zaskoczenia. Należy odnotować także trend rosnący w sprzedaży RTV i AGD oraz samochodów. Ta tendencja sugeruje, że wzrost konsumpcji w 2kw będzie wyższy niż w 1kw. W efekcie spadek dynamiki PKB powinien być niższy niż dotychczas zakładaliśmy. pic.twitter.com/x2sjrRjkxu — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) May 23, 2019





Zdaniem Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, "wysoki kwietniowy wzrost sprzedaży to efekt po pierwsze późnej w tym roku Wielkanocy (...), a po drugie efektu niskiej bazy odniesienia z ubiegłego roku".

"Czynnikiem wspierającym sprzedaż jest ogólnie rzecz biorąc poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, które w najbliższym czasie będą dodatkowo wsparte kolejnymi transferami socjalnymi" - dodała.

Chodzi o między innymi o nowelizację ustawy dotyczącą rozszerzenia programu Rodzina 500 plus. Zgodnie z nią, od 1 lipca br. prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat.

Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska, wzrost sprzedaży detalicznej oceniła jako "bardzo solidny, powyżej konsensusu rynkowego".

"Zakładaliśmy, że sprzedaż wzrośnie rok do roku o 8,1 procent" - dodała.

"Ze względu na fakt, że część świetnego odczytu za kwiecień wiąże się z gorszą sprzedażą w marcu, nie oczekuję utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu w maju. Według naszych prognoz sprzedaż detaliczna za maj wzrośnie o około 7 procent rok do roku" - stwierdziła ekonomistka BOŚ.

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, które podano w czwartek, wynika ponadto że produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2019 roku wzrosła o 17,4 procent rok do roku, a w porównaniu z marcem br. była wyższa o 7,1 procent. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kwietniu o 17,3 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrostu o 7,0 procent.