Na polecenie warszawskiej Prokuratury Regionalnej zostało zatrzymanych 18 osób, w tym byli członkowie zarządu Idea Banku. Przedstawiciele banku potwierdzili informację o zatrzymaniu. Jak zaznaczono w komunikacie, nie ma to związku z bieżącą działalnością operacyjną banku.

Zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Przemysław Baranowski zapowiedział, że jeszcze we wtorek zatrzymanym zostaną postawione zarzuty. Zaznaczył, że większość podejrzewanych została zatrzymana na terenie Warszawy. - Było też kilka zatrzymań poza stolicą na terenie Polski - dodał.



Prokurator podkreślił, że z uwagi na dobro śledztwa i pokrzywdzonych nie przekazuje szczegółów dotyczących zatrzymań.



Z kolei CBA odmówiło komentarza w tej sprawie. - Nie podajemy informacji na ten temat - powiedział Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura.

Komunikat Idea Banku

Bank podał w komunikacie, że w lipcu 2018 roku złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu Idea Banku. W prowadzonym postępowaniu bank uzyskał status pokrzywdzonego.



"W dniu 25 lutego 2019 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała szeregu czynności w postaci: zatrzymań, przeszukań i zabezpieczenia dowodów, o co bank wnosił w szeregu wniosków. Należy podkreślić, że bank od wielu miesięcy współpracuje z organami prokuratury i ustala działania swoich byłych pracowników i byłych członków zarządu, które mogą nosić znamiona przestępstw, w tym na szkodę Idea Banku. Szkody, które mogły powstać w wyniku działań w/w osób, przekraczają wiele milionów złotych" - napisano.



"Bank podjął bardzo szerokie działania w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności związanych z udziałem pracowników i współpracowników Banku w procesie dystrybucji obligacji GetBack. Od kwietnia 2018 r. przeprowadzono trzy postępowania audytowe dotyczące różnych aspektów tej sprawy. W wyniku przeglądu kadr zakończono współpracę z osobami, które nie działały zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa. Do Prokuratury zostało skierowanych 14 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez 12 osób. Podjęte działania potwierdzają pełne zaangażowanie Banku w wyjaśnienie tej sprawy. Obecne wydarzenia dotyczą zdarzeń o charakterze minionym oraz byłych współpracowników Idea Bank i nie mają związku z bieżącą działalnością operacyjną Banku" - dodano.

Zatrzymania

Według Radia ZET zatrzymani przez CBA to były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu byłych pracowników.



"Chodzi o wprowadzanie w błąd klientów. Idea Bank oferował ryzykowne, jak dzisiaj już wiemy, obligacje GetBacku. Bank bardzo dobrze zarabiał na prowizjach od znalezienia nabywcy. Zarabiali też doradcy finansowi, którzy wciskali papiery tej spółki windykacyjnej. Klienci słyszeli tylko, że jest to pewna inwestycja, która przyniesie zysk, nic o ryzykach" - czytamy na portalu Radia ZET.



Jak dodano, prezes Jarosław A. kierował Idea Bankiem do września 2017 roku, zrezygnował sam, bez podania przyczyn. Idea Bank należy do biznesmena Leszka Czarneckiego. Na jesieni ubiegłego roku KNF wpisała placówkę na listę ostrzeżeń publicznych.