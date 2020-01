Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego w spółce GetBack ujawniła "poważne zastrzeżenia", ale mimo to zwlekała dwa miesiące z powiadomieniem prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie wpisała też GetBacku na listę ostrzeżeń publicznych, przez co naraziła inwestorów na straty - to główne tezy raportu Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w nadzorze KNF i organów państwa nad GetBackiem, do których dotarła "Gazeta Wyborcza".

Ustalenia raportu przedstawiał we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji finansów wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Tadeusz Dziuba. Część posiedzenia, pomimo protestów posłów opozycji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Na salę nie wpuszczono też dziennikarzy oraz poszkodowanych przez spółkę GetBack.

- Zreferowaliśmy ustalenia Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone w sześciu podmiotach, które były wciągnięte w proces związany z działalnością spółki. Prezentowaliśmy pozytywne i negatywne ustalenia. Wszystko to znajdzie się w raporcie NIK, który prawdopodobnie będzie opublikowany za dwa tygodnie - mówił Dziuba po wyjściu z posiedzenia komisji.

"Poważne zastrzeżenia"

"Gazecie Wyborczej" już teraz udało się dotrzeć do bardziej szczegółowych ustaleń raportu. W artykule czytamy, że nad spółką GetBack nie było żadnej kontroli chociaż KNF dostawała sygnały, że spółka prowadzi ryzykowną politykę inwestycyjną.

"Gdy w końcu KNF wysłała tam kontrolę, ujawniła ona 'poważne zastrzeżenia'. Mimo to KNF nie powiadomiła prokuratury czy ABW, nie wpisała też GetBacku na listę ostrzeżeń publicznych. W ten sposób narażono inwestorów i opóźniono zamknięcie GetBacku. Nieświadomi inwestorzy do końca kupowali obligacje" - pisze "GW".

Według ustaleń dziennikarzy gazety zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dopuścił do obrotu akcje GetBacku, opierając się na jednej opinii wystawionej przez pracownika spółki.

Dziuba, pytany we wtorek, czy KNF mogła zrobić coś więcej w sprawie GetBacku odparł krótko: "Tak. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli KNF mogła zrobić więcej dla ochrony bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych".

- Z raportu wynika jednoznacznie, że zarówno Komisja Nadzoru Finansowego jak i Giełda Papierów Wartościowych absolutnie nie dopełniły obowiązków. Te instytucje, a szczególnie KNF odpowiadają za bezpieczeństwo rynku finansowego. KNF naraziła prywatnych inwestorów na ogromne straty w wysokości 2,5 mld złotych - mówiła w czwartek Izabela Leszczyna (KO).

W sprawie ustaleń "GW" zwróciliśmy się do Komisji Nadzoru Finansowego. Jak jednak poinformował nas Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej "Urząd KNF opublikuje swoje stanowisko ws. informacji NIK o wynikach kontroli, w momencie, kiedy informacja ta zostanie opublikowana przez NIK, co dotychczas nie miało jeszcze miejsca".

O spółce

Spółka GetBack powstała w 2012 roku, a w lipcu 2017 roku jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami. Skupowała długi, głównie bankowe. Kupującym obligacje obiecywała wysokie oprocentowanie.

W kwietniu 2018 roku GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 milionów złotych. Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF.

Straty osób, którzy zainwestowali pieniądze w obligacje sięgają 2,5 mld złotych. Poszkodowanych może być nawet 18 tys. osób i instytucji.