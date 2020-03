PKP Intercity ma przyłączyć się do akcji "LOT do domu" – zapowiedział w piątek przewoźnik na Twitterze. Jak poinformowano, spółka we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT uruchomi cztery specjalne pociągi z warszawskiego Lotniska Chopina dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi. Połączenia ze stołecznego portu mają obsługiwać też autokary Polonus.

O akcji PKP Intercity poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Infrastruktury.

- Chcemy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Polakom wracającym do kraju w ramach akcji #LOTdoDomu, dlatego podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu przewoźnika kolejowego i autobusowego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

PKP Intercity ma uruchomić cztery pociągi specjalne z lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT. Pociągi odjadą w czterech kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Składy będą zatrzymywać się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwi podróżnym dotarcie do swoich domów.

PKP Intercity przyłącza się do akcji @LOTdoDomu. Spółka we współpracy z PLL LOT uruchomi dzisiaj 4 pociągi specjalne z @ChopinAirport dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi. @MI_GOV_PL @MAPGOVPL @Polonus_pl

Więcej na stronie: https://t.co/JOEFXdd6Cd

Trasy pociągów z lotniska Chopina:

Warszawa Lotnisko Chopina – Przemyśl

Trasa przejazdu: Opoczno Płd. – Włoszczowa Płn. – Miechów – Kraków Gł. – Bochnia – Brzesko – Tarnów – Dębica – Ropczyce – Sędziszów Małopolski – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk – Jarosław – Radymno – Przemyśl

Warszawa Lotnisko Chopina – Bielsko-Biała

Trasa przejazdu: Żyrardów – Skierniewice – Koluszki – Piotrków Trybunalski – Radomsko – Częstochowa – Tarnowskie Góry – Bytom – Chorzów – Katowice – Tychy – Pszczyna – Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała

Warszawa Lotnisko Chopina – Wrocław Główny

Trasa przejazdu: Żyrardów – Skierniewice – Koluszki – Łódź Widzew – Pabianice – Łask – Zduńska Wola – Sieradz – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Krotoszyn – Milicz – Oleśnica – Wrocław Główny

Warszawa Lotnisko Chopina – Kołobrzeg

Trasa przejazdu: Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki – Ciechanów – Mława – Działdowo – Iława – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk Gł. – Sopot – Gdynia Gł. – Rumia – Wejherowo - Lębork – Słupsk – Sławno – Koszalin – Białogard – Karlino – Daszewo – Wrzosowo – Jazy – Dygowo – Stramnica – Kołobrzeg.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie resortu, pierwszy pociąg odjedzie 20 marca około godziny 16:50.

Specjalne połączenia z Lotniska Chopina uruchomi też Polonus.

Połączenia autokarów Polonus:

Warszawa Lotnisko Chopina – Szczecin

Trasa przejazdu: Sochaczew - Łowicz - Łódź - Koło – Konin - Września – Poznań - Nowy Tomyśl - Gorzów Wielkopolski – Szczecin.

Warszawa Lotnisko Chopina – Gdynia

Trasa przejazdu: Mława – Ostróda – Elbląg – Gdańsk – Sopot - Gdynia.

Warszawa Lotnisko Chopina – Suwałki

Trasa przejazdu: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Zambrów – Białystok – Augustów – Suwałki.

Warszawa Lotnisko Chopina – Zamość

Trasa przejazdu: Radom – Puławy – Lublin – Zamość.

Warszawa Lotnisko Chopina – Krosno

Trasa przejazdu: Radom – Sandomierz – Rzeszów – Krosno.

Warszawa Lotnisko Chopina – Nowy Targ

Trasa przejazdu: Radom – Kielce – Kraków - Nowy Targ.

Warszawa Lotnisko Chopina – Jelenia Góra

Trasa przejazdu: Łódź – Łask - Zduńska Wola – Sieradz – Złoczew – Kępno – Syców – Oleśnica – Wrocław – Legnica - Jelenia Góra.

Warszawa Lotnisko Chopina – Koszalin

Trasa przejazdu: Płońsk – Sierpc – Toruń – Bydgoszcz – Piła – Szczecinek – Koszalin.

"Wszyscy podróżni, którzy będą potrzebować dodatkowego transportu do swojego miejsca zamieszkania poza Warszawą, zostaną bezpłatnie przewiezieni do wybranych miast na pokładach autokarów Polonus. Aby skorzystać z możliwości dodatkowego transportu, należy po przylocie udać się do specjalnie oznaczonej strefy z wymienionymi miastami. Koordynatorzy będą kierować pasażerów do konkretnych autokarów" – napisano w komunikacie.

Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Daty i miejsca lotu można sprawdzić na stronie internetowej https://LOTdoDomu.com. Na stronie internetowej można też dokonać rezerwacji biletu. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik.

Wszyscy podróżni powracający do Polski w ramach operacji #LOTdoDomu są poddawani pomiarom temperatury ciała, a następnie kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.



