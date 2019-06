Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Spółka Spar Group podpisała umowę na zakup udziałów w sieci Piotr i Paweł - czytamy w przesłanym tvn24bis.pl wspólnym oświadczeniu Spar Group i spółki Piotr i Paweł. Jak dodano, w najbliższym możliwym czasie zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie transakcji do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zawarta transakcja to ukoronowanie procesu restrukturyzacji sieci Piotr i Paweł" - stwierdził, cytowany w oświadczeniu, prezes sieci handlowej Marek Miętka.

"Pozyskanie doświadczonego i międzynarodowego inwestora, jakim jest globalna sieć Spar to zasoby, wiedza oraz doświadczenie, jakie wnosi do Piotra i Pawła ta transakcja. To przede wszystkim poszerzenie oferty dla klientów, stworzenie nowych możliwości współpracy dla dostawców i miejsc pracy dla pracowników" - dodał.

"Jesteśmy dumni, że to właśnie polska sieć z tradycjami stanie się częścią globalnej sieci Spar" - podkreślił Rob Philipson odpowiedzialny za polski rynek z ramienia Spar Group.

Piotr i Paweł znalazł inwestora

Spar to jedna z największych na świecie grup handlowych. Pierwszy sklep pod szyldem Spar powstał w 1932 roku w Holandii. Obecnie sieć liczy ponad 13 tys. placówek w 48 krajach.

Duża sieć handlowa zamyka kolejne sklepy w Polsce. Mamy listę Tesco poinformowało w czwartek swoich pracowników o zamknięciu czterech sklepów... zobacz więcej » Z kolei Piotr i Paweł szukał inwestora od dłuższego czasu. Na początku ubiegłego roku ogłoszono wprawdzie umowę inwestycyjną z TFI Capital Partners (towarzystwo przejęło 100 proc. udziałów w sieci), ale nadal szukano inwestora strategicznego.

List intencyjny między TFI Capital Partners a Spar Group w sprawie przejęcia udziałów podpisano pod koniec kwietnia. 30 maja podpisano zaś umowę w tej sprawie. Na razie niewiele jednak wiadomo na temat szczegółów transakcji.

Branżowy portal Wiadomoscihandlowe.pl, który jako pierwszy napisał o planach Spar Group, ustalił, że kluczowym elementem zapisanym w liście intencyjnym były plany utworzenia nowej spółki, w której większościowe udziały objąć miało Spar Group, a mniejszościowe udziały przypaść miały funduszom należącym do TFI Capital Partners. Nowa spółka miałaby rozwijać sieć sklepów pod szyldem Spar.

Jak wynika z przesłanego nam oświadczenia przedstawicieli sieci Piotr i Paweł, szczegóły transakcji mamy poznać po uzyskaniu wymaganych prawem zgód. Wniosek do UOKiK w tej sprawie jednak jeszcze nie wpłynął, o czym poinformowała tvn24bis.pl rzecznik prasowa urzędu Małgorzata Cieloch.

Jak dodała, czas postępowania w takich sprawach "zależy od skomplikowania sprawy" i wynosi od kilkunastu dni do kilku miesięcy.

Sieci handlowe w Polsce

Ogólnopolska sieć handlowa Piotr i Paweł działa od 1990 roku. Obecnie, po zamknięciu w ostatnich miesiącach wielu placówek, ma ona około 80 punktów w całym kraju. Współtwórcami firmy byli bracia Piotr i Paweł Wosiowie.

Pod względem przychodów największą siecią handlową w Polsce jest należąca do portugalskiego Jeronimo Martins Biedronka. Pod jej szyldem działa ok 2,9 tys. placówek. Jednym z liderów pod względem liczby sklepów jest z kolei Żabka, która dysponuje 5,4 tys. lokalami.

Do największych sieci handlowych działających w Polsce należą także Lewiatan (3,2 tys. sklepów), Dino (niemal 1 tys.), Carrefour (obecnie blisko 900 sklepów), Lidl (ponad 600 placówek).

W czwartek o zamknięciu czterech sklepów i jednego centrum dystrybucji w Polsce poinformowało Tesco. W szczytowym momencie rozwoju brytyjski gigant zarządzał w naszym kraju siecią niemal 450 placówek, obecnie jest ich 350.