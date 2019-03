- Takich realnych inwestycji na koniec tego roku będzie na 100 tysięcy mieszkań. Oddanych do użytku będzie pewnie około 1,5 tysiąca. W faktycznej budowie będzie pewnie kilka tysięcy – mówił o programie Mieszkanie Plus na antenie TVN24 BiS wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

- Ja jestem dzisiaj pewny co do jednego. Te 100 tysięcy mieszkań do końca roku uruchomimy, na różnych etapach realizacji – zadeklarował w programie "Biznes dla Ludzi" Artur Soboń. Tysiąc lokali do końca roku. Program Mieszkanie plus rozkręca się powoli - Na ten rok będzie 55 tysięcy mieszkań w trakcie realizacji - mówił o szczegóła... zobacz więcej »

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia ubiegłego roku, podczas konwencji PiS, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że w 2019 roku ma być w budowie 100 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Później zachęcał, by w kwietniu 2019 roku "rozliczyć" go z tej obietnicy. - Wtedy zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowane - powiedział Morawiecki.

Na razie, jak wynika z danych rządowego Polskiego Funduszu Rozwoju, do użytku w ramach programu Mieszkanie plus zostało oddanych 480 mieszkań: w Białej Podlaskiej, Kępnie oraz w Jarocinie. Na pierwszy kwartał 2019 roku zapowiadano oddanie do użytku kolejnych 172 lokali w Gdyni i 215 w Wałbrzychu.

W drugim kwartale 2019 roku planowane jest oddanie ponad 40 mieszkań w Kępicach.

- Życzyłabym sobie, by tych mieszkań było w tym momencie więcej – mówiła niedawno na antenie RMF FM wicepremier Beata Szydło.

"Jesteśmy poddawani takim samym mechanizmom"

We wtorek rząd przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która ma ułatwić budowę nowych mieszkań w programie.

- Po nowelizacji mamy grunty na około 60 tysięcy mieszkań już po badaniach prawnych, po analizie rynku, po badaniach geologicznych, czyli gruntów, które będą mogły być wnioskowane o rozpoczęcie tych inwestycji – wyjaśniał Soboń.

Przyjęta nowelizacja zakłada zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe.

Wiceminister Soboń odniósł się też do kiepskiej realizacji programu Mieszkanie Plus. - Jeśli zaprosi pan tutaj inwestorów prywatnych, to oni powiedzą dokładnie to samo - że koszty materiałów budowlanych wzrosły, że koszty pracy wzrosły, że podaż gruntów zmniejszyła się, że nie ma tych gruntów dzisiaj, które można było by szybko uruchomić pod budownictwo mieszkaniowe – mówił Soboń.

Jak zaznaczył rząd liczył na to, że "będzie to można robić w dużo bardziej państwowy sposób niż rynkowy". - Rzeczywistość rynkowa pokazała, że jesteśmy poddawani jako państwo przy Mieszkaniu Plus takim samym mechanizmom, dokładnie takim samym zasadom, jak wszyscy na rynku – powiedział.

- Tak naprawdę ten program, jego skalę, oceniać będziemy w roku 2022, 2023, kiedy będziemy oddawali dziesiątki tysięcy mieszkań – podkreślił.

Pytany o to, czy inwestorzy prywatni są zainteresowani współpracą w ramach Mieszkania Plus, powiedział: - I są i nie są. Pojedynczy są. Natomiast dzisiaj inwestorzy prywatni (..) dalej wolą co do zasady szybko sprzedać, skomercjalizować nieruchomość – wyjaśniał.

Mieszkanie plus

Mieszkanie plus to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności.



Inwestycje mieszkaniowe w założeniu mają być realizowane na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości.