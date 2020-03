Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Oszuści próbują wyłudzić pieniądze, podszywając się pod fiskusa.

MF i KAS nie są nadawcami

Jak informuje resort finansów w komunikacie, w SMS-ach podawana jest informacja "o zadłużeniu na mikrorachunku podatkowym".



"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości" - podkreśla MF. Resort wyjaśnia, że wiadomości "zawierają link, który może być niebezpieczny".



"Otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać" - zaleca MF.



W komunikacie wskazano również, jak wygląda przykładowy fałszywy SMS (pisownia oryginalna): "Mikrorachunek podatkowy jest zadłużony w kwocie 2,44 PLN. Prosimy o spłatę do dnia 28.03.2020 lub sprawa trafi do komornika. + Link do strony www" - napisano.



Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami z informacją o zadłużeniu na #mikrorachunek podatkowym.#MF i @KAS_GOV_PL nie są nadawcami tych wiadomości.

Nie klikajcie w linki podane w SMShttps://t.co/m4iWmeCw37 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) March 27, 2020

Porozumienie z operatorami

Ostatnio pojawia się coraz więcej prób wyłudzenia danych lub pieniędzy w związku z epidemią wywołaną koronawirusem.



Oszuści próbują "łowić" na koronawirusa. Ważne ostrzeżenie SMS-y z dopłatą do dezynfekcji oraz dotyczące rzekomych zaległości w składkach n... zobacz więcej » CERT Polska we wtorek ostrzegał przed nowymi kampaniami oszustów - wysyłane są SMS-y z prośbą o dopłatę z powodu dezynfekcji oraz z informacją dotyczącą rzekomych zaległości w składkach na ZUS.



W poniedziałek Ministerstwo Cyfryzacji zawarło porozumienie o współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i NASK oraz największymi operatorami telekomunikacyjnymi. Resort wskazał, że jego celem jest ochrona obywateli przed wyłudzaniem danych lub pieniędzy pod pozorem walki z epidemią.



- We wszystkich tego typu przypadkach odpowiedzialne za to służby reagują na bieżąco. W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw - powiedział, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski.

