Podwyżek o 650 złotych dla funkcjonariuszy domagają się związki zawodowe działające w służbach mundurowych. Związkowcy chcą też powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, który pozwalał im na wcześniejsze przejście na emeryturę - poinformowała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Związki zawodowe chcą, aby jeszcze w tym roku funkcjonariusze otrzymali 650 złotych podwyżki. Kolejnym postulatem jest powrót do systemu emerytalnego z 31 grudnia 2012 roku, kiedy to funkcjonariusze mogli szybciej przechodzić na emeryturę - poinformował we wtorek na konferencji prasowej Marcin Kolasa z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.



- Nasze postulaty są racjonalne i spowodują, że ze służb nie będą odchodzić doświadczeni funkcjonariusze, a ci, którzy są kandydatami, będą chętniej przychodzić do służby - zaznaczył Kolasa.

Ultimatum dla ministerstwa

Przypomniał, że system emerytalny, powrotu którego domagają się związki zakładał, że funkcjonariusz musi mieć tylko limit wysługi w danej służbie do 15 lat. Natomiast od 1 stycznia 2013 roku zwiększono czas wysługi w służbach do 25 lat oraz limit wieku do 55 lat.



Kolasa poinformował, że 12 marca postulaty związkowców zostały wysłane do szefów MSWiA, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Związki postawiły ultimatum ministrom - porozumienie musi zostać podpisane do 14 kwietnia 2018 roku.

- Apelujemy do ministrów, żeby zaczęli z nami rozmawiać. Po tym terminie, jeśli nie podpiszemy porozumienia, będziemy podejmować dalsze decyzje dotyczące form protestu - powiedział Marcin Kolasa.



Wśród pozostałych postulatów związkowców są też: odmrożenie waloryzacji pensji, wprowadzenie stuprocentowej odpłatności za nadgodziny i wprowadzenie pełnej odpłatności za czas choroby nieprzekraczający 30 dni w roku.

Odpowiedź resortu

MSWiA podkreśliło we wtorek w komunikacie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych resortowi spraw wewnętrznych.



Wskazano, że od 1 maja kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych do pracy funkcjonariuszy. Kolejne podwyżki - dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia przyszłego roku.