Sławomir Nowak przed komisją do spraw VAT

Komisja uzgodnieniowa miała za zadanie zbliżać stanowisko między innymi komisji Przyjazne Państwo i wnioskodawców konkretnych zmian - powiedział w czwartek na posiedzeniu komisji do spraw VAT Sławomir Nowak, były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministra i były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska.

Przewodniczący komisji przedstawił podczas przesłuchania Nowaka kopię dokumentu, który wpłynął do komisji w środę. Horała wyjaśnił, że to jest dokument, o którym podczas zeznań mówiła była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch i jest to kopia pisma, jakie do Chojny-Duch skierowała jedna z dyrektorów z Ministerstwa Finansów.

Notatka ze spotkań w KPRM

Jak mówił Horała, do pisma wiodącego dyrektor z MF podpięta jest notatka, która została wysłana z KPRM ze spotkania poświęconego propozycjom projektów ustaw przygotowanych przez komisję Przyjazne państwo. Szef komisji śledczej dodał, że posiedzeniu miał przewodniczyć Nowak. Horała mówił, że w dokumencie są wymienione projekty ustaw i przy nich są przedstawione decyzje, np. że minister finansów przygotuje nowy projekt albo że projekt został wycofany.



- Wskazywałoby to na to, że te decyzje zapadały na tym posiedzeniu zespołu - stwierdził Horała.



Świadek podziękował za przedstawienie tego dokumentu; stwierdził, że "ta notatka jest potwierdzeniem tego, że za czasów PO w "Kancelarii Premiera był jak najwyższy porządek prawny".



- Jak najgłębiej staraliśmy się wniknąć w naturę przedmiotowych projektów, które przynosiła komisja Przyjazne państwo, aby znaleźć punkt styczny między rządem, w tym wypadku nie tylko większością parlamentarną, ale całym parlamentem (...). Władza ustawodawcza razem z władzą wykonawczą szukają tego, co jest interesujące dla parlamentarzystów, co jest do zaakceptowania przez rząd - powiedział Nowak.



- Komisja uzgodnieniowa działała wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, na podstawie uchwały Rady Ministrów i co więcej, bo ta notatka to potwierdza, działania były protokołowane i wszystkie akty są w dyspozycji KPRM - podkreślił Nowak.



Horała dopytywał, czy w zespole były podejmowane decyzje. - Wszystkie akty prawne (...) trafiają pod obrady rządu i jest przyjmowane stanowisko rządu, więc dokładnie komisja temu służyła, aby wypracowywać stanowisko rządu, poznać argumenty strony wnioskującej, tam gdzie jest to możliwe uznać te argumenty, gdzie jest niemożliwe, tak jak w przypadku MSWiA powiedzieć, że się nie da uwzględnić argumentów komisji Przyjazne państwo (...) natomiast w finale decyzje podejmuje kierownictwo każdego z resortów - podkreślił Nowak.



Horała dopytywał, czy MF, otrzymując np. notatkę ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych z dopiskiem: "decyzja - MF przygotuje nowy projekt opinii pozytywnie oceniający projekt ustawy", mogło zdecydować, że przygotuje negatywny projekt opinii. - Tak, mogli przygotować, jeżeli kierownictwo resortu uznałoby, że jednak nie, nie możemy na to pójść - podkreślił Nowak.



Tuż po okazaniu dokument przez Horałę, Zbigniew Konwiński (PO-KO) zarzucił szefowi komisji, że postępowanie z dokumentem to "absolutny skandal", ponieważ nie otrzymali go inni członkowie komisji i nie mogli się z nim zapoznać. Konwiński ocenił, że mamy do czynienia z "ustawką"; zarzucał, że członkowie komisji nie są informowani o nowych dokumentach. Konwińskiemu wtórował Nowak, który powiedział, że jest rzeczą "absolutnie bulwersującą, że posłów pozycji, którzy są w mniejszości, nie dopuszcza się do pewnych dokumentów.



Horała mówił, że dokument wpłynął dopiero w środę, zostanie przekazany innym członkom komisji. Podkreślił, że to jest bardzo krótki dokument i można się z nim od razu zapoznać.

Nowak: komisja miała zbliżać stanowisko

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS) pytał Nowaka o zespół pod jego kierownictwem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - o to, "na jakich zasadach działał".

- W zeznaniach kilku świadków przed komisją pojawia się wątek takiego zespołu (...) pod pana kierownictwem, czy przy pana koordynacji, który spotykał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w roku 2008 przede wszystkim, (...) żeby ustalać, podejmować decyzje, a inni mówią tylko konsultować, rozmawiać na temat projektów ustaw procedowanych przez komisję Przyjazne Państwo, w tym szczególnie nas interesującego projektu ustawy o podatku VAT - powiedział przewodniczący. Kolejne przesłuchania przed komisją ds. VAT. "Już w 2006 roku alarmowaliśmy o nieszczelności rynku paliw" Urząd Regulacji Energetyki już w 2006 roku zwracał uwagę administracji rządowej... zobacz więcej »



Nowak odpowiedział, że Horała "ma zapewne na myśli komisję uzgodnieniową, która w ramach odpowiedniej uchwały Rady Ministrów została stworzona, aby przyspieszyć, poprawić prace".



- Ta komisja miała za zadanie zbliżać stanowisko, poznać intencję stron, czyli np. komisji Przyjazne Państwo i posłów, którzy wnioskowali o pewne konkretne zmiany. Przypomnę, że komisja Przyjazne Państwo miała za zadanie deregulować, odbiurokratyzować nie tylko gospodarkę, ale różne sfery życia. Blisko 200 inicjatyw, którymi się zajmowała. Aby te prace nie ugrzęzły w toku prac rządowych i były odpowiednio poważnie traktowane, rząd w swojej uchwale uznał, że potrzebna jest komisja uzgodnieniowa, by pewne prace przyspieszyć. (...) Były sytuacje, w których strony prezentowały odmienne stanowiska i nie dochodziło do porozumienia - powiedział Nowak.



Horała dopytywał, czy ustalenia tej komisji miały charakter wiążący, na co Nowak odpowiedział, że "decyzję finalną podejmowały odpowiednie resorty".



Horała pytał także Nowaka o to, czy pamięta z posiedzeń komisji uzgodnieniowej doradcę społecznego ministra finansów Renatę Hajder i Karola Jene, b. stałego doradcę komisji Przyjazne Państwo. Były minister odpowiedział, że nie pamięta tych osób z posiedzeń komisji, której przewodniczył.

Podejrzenia

Sejmowa komisja śledcza do spraw VAT złoży zawiadomienie przez o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz wiceministrów finansów: Andrzeja Parafianowicza, Jacka Kapicę i Macieja G.

Ostatni z wspominanych wiceministrów finansów, Maciej G. usłyszał też w tym tygodniu zarzuty spowodowania strat Skarbu Państwa w wysokości trzech miliardów złotych z powodu nieuprawnionych zwrotów podatku VAT. Mężczyzna był we wtorek przesłuchiwany w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.

W czwartek wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra i wiceministrów finansów złożył w środę przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS). Został on przyjęty stosunkiem głosów pięć do dwóch.