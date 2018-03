Podwyżki cen na stacjach paliw i w sklepach, wzrost szarej strefy oraz niższe wpływy do budżetu z podatków dochodowych CIT i PIT - przed takimi skutkami wprowadzenia opłaty emisyjnej doliczanej do cen paliw ostrzegało Ministerstwo Finansów. Nie zraziło to przedstawicieli pozostałych resortów, a rząd ostatecznie dał zielone światło nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

W projekcie autorstwa Ministerstwa Energii, zaakceptowanym we wtorek przez Radę Ministrów, zaproponowano wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł na 1000 litrów benzyny lub oleju napędowego. W praktyce chodzi o dodatkowe 10 groszy na litrze, jeśli uwzględnimy dodatkowo podatek VAT.

Środki z opłaty emisyjnej mają stanowić przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85 proc.) oraz nowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15 proc.) i mają wspomóc budowę infrastruktury paliw alternatywnych (np. stacje ładowania aut elektrycznych).

Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyłby na producencie albo importerze paliw silnikowych. Z punktu widzenia kierowców najważniejsze jest, czy i w jakim stopniu wyższe koszty firm paliwowych przełożą się na wzrost cen na stacjach paliw. Nowa opłata doliczana do ceny paliwa. Rząd daje zielone światło Wprowadzenie nowej opłaty emisyjnej i utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transp... zobacz więcej »

Ministerstwo Energii stoi na stanowisku, że "wprowadzenie opłaty emisyjnej nie powinno skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów". Kierowców uspokajali także przedstawiciele Orlenu i Lotosu.

Inaczej uważają eksperci z branżowego portalu Wysokienapiecie.pl. Ich zdaniem dla przeciętnego posiadacza samochodu benzynowego nowa opłata będzie oznaczać wzrost miesięcznych wydatków na paliwo o 2 procent. Jak podano, o ile dzisiaj przeciętny użytkownik samochodu tankuje za 307 zł miesięcznie, to po wejściu w życie nowej opłaty na paliwo wyda 313 zł, a więc o 6 zł więcej. Przed opłatą ostrzegał na początku marca także resort finansów.

MF o wzroście cen

"Wprowadzenie opłaty emisyjnej to kolejne obciążenie nałożone na paliwa" - napisano w uwagach do projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zdaniem Ministerstwa Finansów, jej skutkiem będzie wzrost kosztów transportu towarów do sklepów, a w konsekwencji także wzrost cen produktów na półkach, co bezpośrednio odczują konsumenci.

Źródło: tvn24 Składniki ceny paliw

"Należy liczyć się z niezadowoleniem społecznym związanym ze wzrostem ceny paliw na stacjach. Cena litra paliwa, uwzględniając podatek VAT wzrośnie o około 10 gr. W rejonach przygranicznych spadnie konkurencyjność cenowa paliw krajowych w stosunku do tych z krajów ościennych. Należy przypuszczać, że wzrośnie również ryzyko wzrostu szarej strefy w obrocie paliwami silnikowymi, gdyż wzrośnie opłacalność takiego procederu. Wzrost kosztów transportu to niższy zysk przedsiębiorstw, a co za tym idzie także potencjalnie niższe wpływy z podatku CIT i PIT" - podkreślono.

Pomimo zastrzeżeń Ministerstwa Finansów rząd 20 marca przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli dokument w obecnym brzmieniu zyska akceptację parlamentu i prezydenta nowa opłata emisyjna wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.