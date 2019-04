Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

W majówkę możesz mieć problem ze zrobieniem zakupów. W najbliższą środę i piątek w związku z przypadającymi na te dni świętami większość sklepów będzie nieczynna. Dodatkowo najbliższa niedziela będzie objęta zakazem handlu.

Majówka to dobra okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu. W tym roku pracownikom sprzyja kalendarz i niektórzy z nich mogą liczyć nawet na 9 dni wolnego.

Warto przy tym pamiętać o przepisach dotyczących działania sklepów w tym okresie.



Handel 1 i 3 maja obędzie się bowiem tylko w najmniejszych placówkach. Pod warunkiem, że za kasą stanie właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czynne pozostaną także stacje benzynowe. Dodatkowo 5 maja będzie kolejna niedziela z zakazem handlu.

Braki w zaopatrzeniu będzie można zatem uzupełnić 2 i 4 maja.

Godziny otwarcia sklepów w majówkę

Ważna informacja dla klientów banków. Przelewy warto zrobić z wyprzedzeniem W nadchodzących dniach bankowe systemy rozliczeniowe nie będą funkcjonować w try... zobacz więcej » Biedronka poinformowała nas, że "29 i 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja – sklepy sieci Biedronka będą pracować dłużej, aby ułatwić klientom zrobienie zakupów na majówkę". "W te dni większość placówek sieci funkcjonować będzie co najmniej do godziny 22.00" - wskazano. Jednocześnie biuro prasowe dodało, że szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy poszczególnych sklepów są dostępne w placówkach sieci.

Zarówno 2 i 4 maja sklepy sieci Lidl będą funkcjonowały "zgodnie z regularnymi godzinami otwarcia i zamknięcia". W standardowych godzinach będą otwarte także sklepy Polomarket oraz Kaufland.

W czwartek i sobotę zakupy zrobimy również w sklepach Carrefour. "W dniach 2 i 4 maja hipermarkety i supermarkety Carrefour będą otwarte dla klientów w standardowych godzinach, zaś w dniach 1, 3 oraz 5 maja wszystkie sklepy będą zamknięte" - czytamy w przesłanej nam informacji. "W przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express i Globi, o godzinach otwarcia decydują bezpośrednio właściciele tych sklepów" - dodano.

Ponadto w czwartek i sobotę od godziny 6.00 zakupy zrobimy w Tesco.

Biuro prasowe Żabki przypomniało z kolei, że 1 i 3 maja "obowiązują takie same zasady działalności jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu". "Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonych przez Ustawę wyłączeń" - wskazano.



"Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach" - wynika z informacji przekazanej tvn24bis.pl. Z kolei w czwartek sklepy Żabka będą czynne w regularnych godzinach, między 6.00 a 23.00.