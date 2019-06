1430 zł - tyle może wynieść kwota składek, które w przyszłym roku co miesiąc przedsiębiorcy będą wpłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niedawno Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2020 rok. Według prognoz rządowych średnie wynagrodzenie wyniesie w przyszłym roku 5227 zł. Liczba ta jest ważna dlatego, że od niej wyliczana jest podstawa składek, a co za tym idzie prawie wszystkie składki (oprócz zdrowotnej).

Czerwcowa waloryzacja składek ZUS. "Poziom nienotowany na żadnej lokacie" Ponad 200 mld zł przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontac... zobacz więcej » Podstawa wymiaru składek to 60 proc. prognozowanego na 2020 rok średniego wynagrodzenia i według założeń ma to być 3136,20 zł.

Trzeba jednak dodać, że wartość ta może się jeszcze zmienić, gdyż do ostatecznych wyliczeń brane są prognozy z ustawy budżetowej. Do jej zatwierdzenia jest jeszcze pół roku, więc przewidywana wysokość przeciętnej pensji może się jeszcze zmienić.

Zgodnie z obecnymi założeniami, suma wszystkich składek wzrośnie o około 110 zł. W tym roku podwyżka wyniosła 88,27 zł. A przypomnijmy, że tegoroczny wzrost był według danych Federacji Przedsiębiorców Polskich najwyższym od sześciu lat.

Wielkość składek

W oparciu o założenia budżetowe zus.pox.pl wyliczył, ile przedsiębiorcy będą płacić do ZUS miesięcznie w 2020 roku - w sumie może to być nawet 1430 zł (wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składkę zdrowotną) - obecnie jest to 1316,97 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 mogą wynosić:

- składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w stosunku do 2019 r.),

- składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł),

- składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł),

- składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł),

- składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł),

- składka zdrowotna - będzie znana w styczniu

Składka zdrowotna obliczana jest w oparciu o średnie wynagrodzenie z czwartego kwartału roku poprzedniego. Oznacza to, że wysokość składki poznamy dopiero na początku 2020 roku. Podstawa, od której obliczana jest składka zdrowotna to 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Sama składka wynosi 9 proc. tej podstawy.

Ważny termin w sprawie 500 plus. Wszystko, co trzeba wiedzieć Od 1 lipca program 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również... zobacz więcej » Po zsumowaniu składek z wyłączeniem niemożliwej dziś do oszacowania składki zdrowotnej - przedsiębiorcy będą musieli zapłacić 1069,14 zł. W 2019 minimalne składki ZUS bez składki zdrowotnej wynoszą 974,65 zł, co oznacza, że w 2020 roku mogą być o 94,49 zł wyższe (o 9,7 proc.).

Jeśli chcielibyśmy obliczyć wysokość składki zdrowotnej, to przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 roku będzie na poziomie 5300 zł, to wysokość tej właśnie składki będzie wynosić prawie 360 zł. W sumie da to prawie 1430 zł za wszystkie składki ZUS.

Dodajmy tylko, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku wyniosło 5057,82 zł.

Składki dla przedsiębiorców (z wyjątkiem zdrowotnej) wzrosną zatem w 2020 r. o 9,7 proc. zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich



Składki dla przedsiębiorców (z wyjątkiem zdrowotnej) wzrosną w 2020 r. o 9,7%. Jak to możliwe, skoro podstawa wymiaru tych składek jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, które ma wzrosnąć o 6%? Otóż jest to efekt rewizji ubiegłorocznej prognozy wzrostu wynagrodzeń na 2019 pic.twitter.com/AadE3puIS5 — Łukasz Kozłowski (@LKKozlowski) June 26, 2019





"Wielki wstrząs"

- To jest wielki wstrząs dla setek tysięcy przedsiębiorców - ocenił Robert Kropiwnicki z PO. - Mateusz Morawiecki opowiada o tym, że będzie coś komuś rozdawał, ale z drugiej strony zabiera przedsiębiorcom naprawdę ogromne pieniądze. Sam ZUS przyznaje, że to jest bardzo duża podwyżka skokowa, pewnie po to, żeby sfinansować wszystkie obietnice rządu, a przede wszystkim nieprzemyślane wydatki - dodał.



Jerzy Meysztowicz z .Nowoczesnej uważa, że wzrost składki może spowodować przeniesienie się przedsiębiorców do szarej strefy. - To jest działanie na szkodę przedsiębiorczości - zaznaczył.



- Wzrost składki jest pochodną ogólnego wzrostu gospodarczego i wskaźników, na podstawie których ta składka jest wyliczana. - Nie jest to element pozyskania środków na programy społeczne, które realizujemy tylko wynika z ogólnych przepisów - powiedział z kolei senator PiS Jan Maria Jackowski.

Ulga na start i tzw. mały ZUS

Przedsiębiorcy korzystający z 6-miesięcznej ulgi na start będą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, wynoszącą w 2019 r. 342,32 zł w skali miesiąca.

Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2-letni okres zapłacą natomiast w sumie 555,89 zł miesięcznie (o 36,61 zł więcej niż w 2018 r.).

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy zawnioskowali o wprowadzony od początku 2019 r. tzw. mały ZUS, będą musieli samodzielnie wyliczyć składki do zapłaty w oparciu o przychody z ubiegłego roku. Płacą oni nie mniej niż 555,89 zł i nie więcej niż 1316,97 zł miesięcznie.