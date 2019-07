Skierowanie do sanatorium będzie można dostać rok po powrocie z poprzedniego wyjazdu sanatoryjnego. Dziś wchodzą w życie przepisy, które mają skrócić kolejki oczekujących na wizytę w uzdrowisku.

Zmiany to wynik nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Nowelizacja ma skrócić kolejki do sanatorium. Według nowych przepisów dopiero po roku od wyjazdu do sanatorium kuracjusz może złożyć ponowne skierowanie do sanatorium i wyjechać na kolejny turnus. Do tej pory takie osoby mogły ubiegać się o kolejną wizytę od razu po powrocie do domu.

Lawina skierowań

Resort zdrowia tłumaczy, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest podyktowane stale wzrastającą liczbą świadczeniobiorców, którzy często natychmiast po zakończeniu pobytu w uzdrowisku ponownie składają kolejne skierowania do sanatorium.

Z danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpływa około 500 tysięcy skierowań, z czego około 150 tysięcy to skierowania, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia.

Według MZ, wprowadzenie tych zmian "będzie miało znaczący wpływ na skrócenie kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową".

Nowe przepisy znoszą również obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia. Zmiana wynika z faktu, że w większości oddziałów wojewódzkich NFZ oczekiwanie na leczenie sanatoryjne osób dorosłych przekracza 18 miesięcy. Tym samym rodzi to obecnie konieczność dokonywania weryfikacji znacznej większości skierowań. Często wiąże się to z wizytą u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania.