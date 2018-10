Foto: Siędzacy tryb pracy prowadzi do wielu powikłań zdrowotnych

Siedzący tryb pracy - duża część z nas zna to z własnego doświadczenia. Naukowcy od lat zwracają uwagę, że im więcej siedzimy, tym więcej przybywa nam kilogramów. A to często prowadzi do otyłości, niewydolności krążenia, a nawet cukrzycy. Okazuje się, że stojąc w pracy możemy w ciągu jednej godziny stracić dodatkowo 50 kalorii. W ten sposób w ciągu roku można stracić 3,5 kilograma. Naukowcy ze Sztokholmu twierdzą, że stojący tryb życia spowalnia starzenie, a eksperyment przeprowadzony w Leicester pokazał, że praca na stojąco bardziej angażuje pracowników i zwiększa ich efektywność.