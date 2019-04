Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży naczyń bambusowych ze sklepów niemieckiej sieci dyskontów TEDi. Powodem jest podwyższony poziom szkodliwej dla zdrowia substancji.

"W próbkach produktu (kubek) badanego w Niemczech, stwierdzono podwyższone poziomy migracji formaldehydu i melaminy z naczyń o widocznym w komunikacie wzorze" – napisał na swojej stronie GIS.

Sieć handlowa TEDi poinformowała swoich klientów o wycofaniu produktów ze sprzedaży. W komunikacie wyjaśniła, że testy naczyń bambusowych "wykazały podwyższony poziom zawartości formaldehydu".

GIS podał, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę i ostrzegł, że "nie należy używać naczyń wskazanych w komunikacie do spożywania lub przechowywania żywności".

Szczegóły produktów:

– Talerzyk bambusowy, 25 cm;

Nr artykułu: 19344003431000000150

Nr artykułu: 18128003431000000150

– Miseczka bambusowa, 14 cm;

Nr artykułu: 80336003431000000125

Nr artykułu: 76469003431000000125

– Kubek, 13 cm

Nr artykułu: 98010003431000000125

Nr artykułu: 98033003431000000125

Produkty były dostępne w sprzedaży od 1 lutego 2018 r. do 8 kwietnia 2019 r.

Formaldehyd wykorzystywany jest do produkcji tworzyw sztucznych, m.in. z melaminą, i wyrobów do kontaktu z żywnością. Jest to substancja bakteriobójcza, więc może też być stosowana do dezynfekcji opakowań, rur i naczyń w przemyśle spożywczym. W dużym stężeniu substancja jest silnie trująca, dlatego też nie może przekraczać ustalonych limitów, zwłaszcza w produktach mających kontakt z pokarmem, jak naczynia. Natomiast melamina w zbyt dużych ilościach, np. dodawana do mleka w proszku, może powodować zatrucia pokarmowe.

Sieć TEDi ma w Polsce 14 sklepów - głównie w południowej Polsce, choć ma też placówki w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. W całym kraju jest już ponad 4 tysiące dyskontów, z czego najwięcej należy do sieci Biedronka i Lidl. Zdaniem ekspertów, na rynku jest jeszcze miejsce dla tysiąca sklepów tego typu.