Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z poleceniem premiera i ministra infrastruktury, włącza się do działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem spowodowanym wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) - poinformowali drogowcy w komunikacie. "W związku z nadzwyczajną sytuacją, by ograniczyć migrację dzików, zamykane są przejścia dla zwierząt wzdłuż kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych" - dodano.

"Siatki o wysokości do maksimum 1,5 m ustawiane są w przejściach dla zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S5 od skrzyżowania z autostradą A2 do A8, wzdłuż autostradowej obwodnicy Wrocławia i dalej wzdłuż A4 do granicy państwa. Również wzdłuż drogi ekspresowej S3 od skrzyżowania z A2 do skrzyżowania z A4, a także wzdłuż A4 od Wrocławia do Katowic. Zamknięte zostaną także przejścia na koncesyjnym odcinku A2 od granicy państwa do skrzyżowania z S5 w okolicy Poznania" - informuje GDDKiA"

"Siatka o wysokości do max. 1,5 m, o grubszym powlekanym drucie i umieszczonej na górnej krawędzi siatki barwnej taśmy lub żerdzi oraz specjalne przełazy w miejscu występowania wilków, mają umożliwić migrację pozostałej zwierzynie. W miejscach, gdzie niemożliwe jest postawienie ogrodzeń uniemożliwiających migrację dzikom, a także w okolicy węzłów, gdzie nie ma ciągłości ogrodzenia drogi, zastosowane zostaną środki zapachowe odstraszające dziki" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA przypomina, że już wcześniej podobne działania w zawiązku z ASF wprowadzono wzdłuż A2 od Warszawy do skrzyżowania z A1 i dalej na północ wzdłuż tej autostrady.



Płot na granicy z Niemcami

W grudniu informowaliśmy o płocie o długości 120 kilometrów wzdłuż Odry i Nysy. Brandenburgia chciała w ten sposób zapobiec przedostaniu się z Polski do Niemiec dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń. Afrykański Pomór Świń w Zielonej Górze. Zakazano wchodzenia do lasów Wojewoda lubuski zabronił wchodzenia do lasów w Zielonej Górze i powiecie zielon... zobacz więcej »

- W walce z ASF powinniśmy spróbować wszystkich środków. W związku z bliską i niezwykle dynamicznie rozwijającą się epidemią w województwie lubuskim, po intensywnych konsultacjach (...) postanowiliśmy teraz, lokalnie i przez ograniczony czas, zastosować przenośne płoty wzdłuż wałów przeciwpowodziowych - oznajmiła wtedy Ursula Nonnenmacher, minister zdrowia i ochrony praw konsumenta w rządzie kraju związkowego Brandenburgia.

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń to wirusowa, ostra lub przewlekła choroba świń. Odkryto ją po raz pierwszy w Kenii w 1910 roku. W Polsce pierwsze przypadki zostały zaobserwowane w lutym w 2014 roku u padłych dzików, które najprawdopodobniej dotarły do naszego kraju z Białorusi.

Wirus wywołujący chorobę - ASFV jest odporny na wysoką temperaturę, wędzenie, a w mrożonym mięsie potrafi przetrwać nawet tysiąc dni. W kale zarażonych zwierząt przeżywa 11 dni, a w krwi do 18 miesięcy. Objawami zachorowania mogą być wysoka gorączka, brak apetytu, biegunka, wymioty lub drgawki. Rozpoznanie choroby jest jednak trudne. Śmiertelność zwierząt wynosi prawie zawsze 100 procent.