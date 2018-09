Niespłacone na czas kredyty i bieżące rachunki seniorów sięgają 7,3 miliarda złotych. Główną przyczyną pożyczania przez nich pieniędzy są wydatki na leki i leczenie – wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej.

Jak wskazano, w bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) i Biura Informacji Kredytowej (BIK) znajduje się ponad 345 tys. osób, które ukończyły 64 lata i zalegają ze spłatą kredytów i pożyczek, a także nie zapłaciły na czas bieżących rachunków.



W pierwszym półroczu 2018 r. liczba zadłużonych seniorów wzrosła dwa razy szybciej niż liczba wszystkich osób z zaległościami - podkreślono.



Gdy wszystkich dłużników przybyło w tym czasie o 1,7 proc. (45,8 tys.), to seniorów o 3,5 proc. (11,5 tys.) – wyliczono. W porównaniu z innymi grupami znacząco zwiększyła się też kwota nieopłaconych przez seniorów zobowiązań.

Przez pierwszych sześć miesięcy br. ich zaległości wzrosły o prawie 9 proc. (0,6 mld zł), gdy w przypadku wszystkich dłużników o 5,7 proc. (3,82 mld zł) – poinformowało BIG. Chodzi o opóźnienia w płatnościach wynoszące co najmniej 30 dni, na kwotę minimum 200 zł wobec jednego wierzyciela.

Rekordziści

Jak wyjaśnił prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, co osiemnasty senior nie reguluje płatności na czas, a średnie zadłużenie osoby po 64. roku życia to 21,23 tys. zł.



Ale są też rekordziści, których zobowiązania znacznie przekraczają tę kwotę. 74-latka z Podkarpacia jest winna ponad 7,8 mln zł, 69-latek z Wielkopolski ma 6 mln zł długu, a inny Wielkopolanin, w wieku 65 lat - 5,3 mln zł – wynika z danych BIG i BIK.

W dziesiątce najbardziej zadłużonych seniorów jest trzech mieszkańców Mazowsza i dwóch woj. łódzkiego. Najwięcej najstarszych Polaków z długami mieszka na Śląsku. Sasin: PiS nigdy nie zapowiadało 500 plus dla emerytów My nigdy nie zapowiadaliśmy 500 plus dla emerytów - powiedział w poniedziałek sz... zobacz więcej »

Wydatki na leczenie

Według Grzelczaka większość długów seniorów stanowią zobowiązania wobec banków i firm pożyczkowych, pozostałe to nieuregulowane rachunki za telefon, media czy czynsz. Łącznie to 7,3 mld zł.



Główną przyczyną zadłużania się seniorów są wydatki na leczenie. Według badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor przez ARC Rynek i Opinia 66 proc. ankietowanych seniorów wskazało, że pieniądze z kredytu/pożyczki wydało na leki, a 34 proc. - na prywatne leczenie i rehabilitację.

Na podróże i utrzymanie samochodu pożyczyło pieniądze 9 proc. ankietowanych. Seniorzy są też skłonni częściej się zadłużyć, aby pomóc rodzinie (14 proc.), niż sfinansować własne przyjemności.

Czas wolny

Jak podkreśliło BIG, skromnym budżetom podporządkowane jest spędzanie wolnego czasu przez osoby na emeryturze. 41 proc. najchętniej ogląda telewizję, niewiele mniej czyta książki, jedna trzecia zajmuje się działką lub ogrodem, a co czwarty emeryt spotyka się ze znajomymi.

W pierwszej piątce sposobów spędzania wolnego czasu przez osoby starsze znalazła się też opieka nad wnukami (16 proc.), a dopiero na dalszych miejscach podróże (13 proc.) czy kino (4 proc.).

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników. BIG InfoMonitor jest jedną z prywatnych firm, która, działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.



Oprócz niego na rynku funkcjonują jeszcze Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.