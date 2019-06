Dodatkowa przerwa w pracy, wydłużenie urlopu i dokształcanie - to niektóre z propozycji, które mają zachęcić osoby starsze do pozostania na rynku pracy. Rada Dialogu Społecznego negocjuje udogodnienia dla pracujących seniorów i firm, które ich zatrudniają - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Związki i pracodawcy przedstawili wstępne propozycje rozwiązań mające zachęcić seniorów do dalszej pracy, a firmy do ich zatrudniania. Związki skupiły się na rozszerzeniu uprawnień pracowniczych, np. wprowadzeniu dodatkowej przerwy od pracy w trakcie dniówki, a pracodawcy – na dofinansowaniu zatrudnienia i dokształcaniu osób starszych oraz eliminowaniu obecnych przeszkód w zatrudnieniu - dowiadujemy się z "DGP".

Więcej przerw i zwiększenie ich długości, ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych, zwiększenie liczby dni przysługującego urlopu - takich zmian życzyliby sobie związkowcy. Wobec tak istotnego rozszerzenia uprawnień pracowniczych protestują pracodawcy i uważają, że skutek takich rozwiązań byłby odwrotny od zamierzonego celu. Związkowcy podkreślają, że to wstępne propozycje i są gotowi do negocjacji.

- Proponujemy też rozwiązania, które ułatwią firmom zatrudnienie starszych pracowników, w tym zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za takich pracowników, dofinansowanie szkoleń i inwestycji służących seniorom, np. budowy podjazdów, wind – tłumaczy dla dziennika Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.

Związkowców i pracodawców łączy postulat umowy mentorskiej, która zakładałaby, że seniorzy dzieliliby się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi pracownikami. Pracodawcy chcieliby również przedyskutować różne formy elastycznego zatrudnienia i pracy zdalnej.

Jak pisze gazeta, rozbieżności pomiędzy stronami mogą wywołać postulaty np. dotyczące ochrony przedemerytalnej. Zdaniem firm obecne zbyt sztywne przepisy utrudniają angaż starszych pracowników. Partnerzy społeczni będą musieli też porozumieć się co do wieku pracownika, od którego nabywałby on nowe uprawnienia. Zdaniem pracodawców granicą powinien być 60. rok życia.

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba pracujących emerytów w ostatnich czterech latach wzrosła niemal o 30 procent. Na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 742 tys. osób. Rok wcześniej było to 689,4 tys., a na koniec 2015 roku - 575,4 tys.