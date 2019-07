Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój - taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom, którą uchwalił Sejm. Problem zatorów płatniczych dotyczy 80-90 procent przedsiębiorstw w Polsce.

Za przyjęciem ustawy głosowało 256 posłów, przeciw było 167, a czterech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, której projekt przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.



Dziś wieczorem #SejmRP uchwalił naszą ustawę #StopZatoromPłatniczymNowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku i ograniczą zjawisko kredytowania się dużych firm kosztem mniejszych kontrahentów. @JEmilewicz, #MarekNiedużak, @KancelariaSejmu pic.twitter.com/Oo4qvUAcMA — Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (@MPiT_GOV_PL) July 4, 2019

