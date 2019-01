Sejm po kilku godzinach głosowań uchwalił w budżet na 2019 rok z maksymalnym deficytem w wysokości 28,5 miliarda złotych. Za uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 192 posłów, a dwóch wstrzymało się od głosu.

W trakcie trwającego kilka godzin - z półgodzinną przerwą - głosowania Sejm odrzucił ponad 300 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości i większość z ponad stu poprawek złożonych w drugim czytaniu. Podwyżki w wojsku. "Największe od lat" - Służba w Wojsku Polskim jest wyróżnieniem, zaszczytem i honorem, ale musi być... zobacz więcej »

"Stabilność finansów"

Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała tuż przed głosowaniem, że ustawa została przygotowana z poszanowaniem wszystkich norm legislacyjnych zarówno prawa krajowego, jak i UE.

- Jest to budżet, który zapewnia niezbędną stabilność finansów publicznych, budżet, który jest budżetem inkluzywnym i też zawierającym impulsy prorozwojowe (...). Jestem przekonana, że jest to budżet, który będzie dobrze służył Polsce - powiedziała.



Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Ministerstwo Finansów, przygotowując ustawę przyjęło, że deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Założono ponadto, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Poprawki

Podczas środowego głosowania posłowie w pierwszej kolejności nie zaakceptowali wniosków o odrzucenie w całości projektu, które złożyli posłowie PO-KO, Nowoczesnej i Kukiz'15. W głosowaniu wzięło udział 429 posłów, 186 poparło wnioski, przeciw było 241, a dwóch wstrzymało się od głosu.



Następnie, podczas ponad czterystu głosowań, posłowie zaakceptowali 22 poprawki, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię komisji. Wszystkie były zgłoszone przez klub PiS.



Jedna z nich przesuwa 479 tys. zł z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.



Sejm przyjął też poprawkę skreślającą rozwiązanie przyjęte po pierwszym czytaniu w komisji wbrew stanowisku rządu. Przewidywało ono zwiększenie o 560 mln zł dochodów z VAT z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.



Posłowie zaakceptowali poprawkę dotyczącą wydatków w części budżetu poświęconej kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. Zmniejsza ona wydatki na muzea o kwotę 1 mln zł oraz w rezerwie na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 5 mln zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w archiwach. W poprawce napisano, że dotyczy ona "zwiększenia wynagrodzeń osobowych w celu zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek w archiwach państwowych w grupie pracowniczej osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w kwocie 895 tys. zł oraz w grupie pracowniczej członkowie korpusu służby cywilnej w kwocie 3 mln zł 284 tys. zł oraz pochodnych w kwocie 821 tys. zł dla specjalistów w dziedzinie archiwistyki".



Inna przyjęta poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych 20 mln zł na wynagrodzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kosztem m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Dodatkowe pieniądze mają także - zgodnie z inną poprawką - otrzymać: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (20 mln zł), KUL (2,5 mln zł), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (15 mln zł), Akademia Pomorska w Słupsku (1 mln zł). Mniej o 25 mln zł otrzyma za to Uniwersytet Warszawski.



Inna przyjęta poprawka zakłada przesunięcie dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego - m.in. kwota 4,1 mln zł ma trafić na wynagrodzenia osobowe w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

Więcej na PIP

Zwiększono też ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m.in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN. Dodatkowe 5,6 mln zł przeznaczono na lecznictwo psychiatryczne, w tym ponad 4,7 mln zł na wynagrodzenia, przede wszystkim dla pielęgniarek.



Ponad 6,7 mln zł więcej na wynagrodzenia otrzyma też Państwowa Inspekcja Pracy. W ramach budżetu ABW 389 tys. zł ma trafić na sfinansowanie stanowiska oficera łącznikowego ABW w Londynie. Przyjęto także poprawkę przeznaczającą 8 mln zł na wydatki kuratorów oświaty, w "związku z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego". Dodatkowe 15 mln zł ma być przeznaczone na "zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego". Dodatkowy milion złotych ma też trafić na składkę do budżetu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.



Posłowie negatywnie ocenili wszystkie poprawki i wnioski mniejszości, zgłoszone przez kluby opozycyjne. M.in. poprawkę klubu PO-KO, zmierzającą do zwiększenia o 4 mld zł subwencji ogólnej dla samorządów w celu "złagodzenia skutków podwójnego rocznika w szkołach". Nie zyskała też poparcia propozycja przeznaczenia 80 mln zł z CBA na leczenie niepłodności metodą "in vitro".



Teraz ustawą zajmie się Senat.