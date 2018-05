Posłowie w czwartek nie zgodzili się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli ustawy przewidującej między innymi wprowadzenie opłaty emisyjnej w paliwach. Odrzucenia chciała opozycja, która twierdzi, że będzie to kolejny podatek. Ministerstwo Energii twierdzi z kolei, że opłata nie spowoduje wzrostu cen paliw. Innego zdania są eksperci.

Wnioski o odrzucenie rządowego projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podczas środowego pierwszego czytania złożyły kluby PO, Kukiz,15 i Nowoczesnej. Za wnioskiem głosowało 206 posłów, 232 było przeciw, żaden z posłów się nie wstrzymał.



Projekt trafi teraz do komisji do spraw energii i Skarbu Państwa. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że do 5 czerwca komisja będzie miała czas na przedstawienie sprawozdania w tej sprawie.

Gorąca dyskusja

Nowa opłata doliczana do paliwa. Wicemarszałek: możliwe, że koncerny już podnoszą ceny Tak czy inaczej, Polacy zapłacą. I zapłacą 2,5 miliarda złotych minimum - mówił... zobacz więcej » Przed głosowaniem posłowie opozycji - PO, Kukiz'15, Nowoczesnej oraz PSL-UED przekonywali, że nową opłatę będą musieli ponieść kierowcy. Pytali, o ile zdrożeje litr benzyny na stacjach. Poseł Łukasz Rzepecki (K'15) wniósł na mównicę kanister, na którym zamieszczona była grafika wskazująca, że 53 procent ceny paliwa stanowią podatki. Wicemarszałek Terlecki wyłączył posłowi mikrofon.



Podczas środowego pierwszego czytania projektu ustawy minister energii Krzysztof Tchórzewski deklarował, że opłatę emisyjną na swoje barki mają wziąć państwowe spółki paliwowe. - Te spółki zdecydowały (...) zdecydowały zarządy tych spółek, że w związku z wprowadzeniem tej opłaty, nie podniosą ceny paliwa, decydując się na niewielkie zmniejszenie rentowności własnych przedsiębiorstw - powiedział.



Taką deklarację wyraził także w środę szef Orlenu Daniel Obajtek. - Zdecydowaliśmy, że nie przerzucimy opłaty na konsumentów, bo jest to rozwiązanie korzystne dla firmy i gospodarki kraju - wskazał.









Paliwo podrożeje?

O nowej opłacie dyskutowali goście programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS. Grzegorz Cydejko, publicysta ekonomiczny, jest przekonany, że paliwo podrożeje przez nowy podatek. Jako "skandaliczną" określił także wypowiedź prezesa Orlenu.

- Daniel Obajtek nie ma prawa nie pogłębić tego typu wypowiedzi. Pytanie podstawowe, z których elementów bilansu (prezes Orlenu - red.) wyjmie te pieniądze, by konsumenci nie odczuli wzrostu opodatkowania - zwracał uwagę.

Z kolei Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl tłumaczył, że będzie można łatwo zaobserwować wpływ wprowadzenia opłaty emisyjnej na zachowanie koncernów. - Będzie trzeba narysować sobie dwie kreski, wzrost cen ropy i wzrost cen paliw i porównać jak koncerny zachowywały się w poprzednich latach, a jak zachowują się teraz - wyjaśniał gość programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

Jednocześnie zastrzegł, że nowa opłata wcale nie musi być takim "koszmarnym rozwiązaniem".

- Wbrew pozorom kraje Europy Zachodniej mają często bardziej dotkliwe podatki już od samego posiadania samochodu - wskazywał Derski.

Założenia ustawy

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw miałaby zacząć obowiązywać od nowego roku. Jej projekt zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane między innymi z rozwojem elektromobilności w Polsce.