Projekt PiS, który ma ujawnić zarobki kadry kierowniczej w NBP, został napisany naprędce, posiada błędy logiczne i przepisy "stricte polityczne" - oceniła podczas środowej debaty w Sejmie posłanka PO-KO Marta Golbik. Ze względu na zgłoszone podczas drugiego czytania w Sejmie poprawki projekt wróci ponownie do sejmowej komisji finansów publicznych.

Wcześniej wiceprzewodnicząca sejmowej komisji finansów Paulina Hennig-Kloska (N) złożyła wniosek o cofnięcie do komisji projektów ustaw. dot. NBP w związku z negatywną opinią do nich EBC.

Krytyczne EBC

- Chciałam zawnioskować o zdjęcie z porządku obrad i odesłanie do komisji finansów publicznych trzech druków (projektów ustaw dot. NBP - red.) w związku z negatywną opinią projektu EBC (Europejskiego Banku Centralnego) do tych druków, który wpłynął do Sejmu - powiedziała.

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS) poinformowała jednak, że "nie ma możliwości cofnięcia do komisji (projektów - red.), ponieważ jest już przygotowane sprawozdanie". Dodała, że opinia EBC jest znana marszałkowi Sejmu i nie jest "wiążąca". Europejski Bank Centralny krytycznie o projektach w sprawie płac w NBP Projekty ustaw dotyczące zasad wynagradzania w Narodowym Banku Polskim naruszają... zobacz więcej »

Europejski Bank Centralny w opinii do projektów ustaw (trzech - PiS, PO i Kukiz'15) wskazał w środę, że będą one naruszać niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez bank.

EBC uważa, że wszystkie trzy projekty ustaw, które zostały złożone, mają zastosowanie do organów decyzyjnych oraz pracowników NBP i wywierają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie.

"Zawarte w projektach legislacyjnych zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń są niezgodne z zasadą niezależności finansowej, jeśli negatywnie wpłyną na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania pracowników w celu niezależnego wykonywania zadań nałożonych na NBP w Traktacie i Statucie ESBC (Europejskiego Systemu Banków Centralnych - red.)" - napisano w opinii EBC.

PO: zniszczyliście NBP

W efekcie Sejm kontynuował w środę wieczorem prace nad trzema poselskimi (PiS, PO-KO i Kukiz'15) projektami, których celem jest ujawnienie zarobków kadry kierowniczej w NBP. We wtorek wieczorem komisja ustaliła, że przygotuje wspólne sprawozdanie z prac nad projektami; wiodącym będzie projekt Prawa i Sprawiedliwości.

Posłanka Marta Golbik, która zabrała głos w imieniu klubu PO-Koalicji Obywatelskiej, zarzuciła Prawu i Sprawiedliwości, że niszczy "wszystkie przez lata szanowane i mające dobrą reputację instytucje", m.in. Komisję Nadzoru Finansowego.

- Teraz zniszczyliście NBP, robiąc jego prezesem od lat bliskiego środowisku PiS pana Glapińskiego, przy okazji jednego z bohaterów afery KNF, a także człowieka zatrudniającego osoby o wątpliwych kompetencjach za kwotę 65 tys. zł miesięcznie - dodała.

Wyraziła pogląd, że projekt PiS zmian w ustawie NBP oraz ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie byłby potrzebny, gdyby nie sprawa zarobków dwóch dyrektorek w NBP (chodzi o dwie bliskie współpracowniczki prezesa NBP Adama Glapińskiego Martynę Wojciechowską i Kamilę Sukiennik, które - według doniesień "Gazety Wyborczej" - miały zarabiać kilkadziesiąt tysięcy zł miesięcznie).

- Wystarczyłaby elementarna uczciwość (...), ale tej wam najwyraźniej brakuje - uznała Golbik.

Odnosząc się do projektu PiS, posłanka PO-KO oceniła, że został on napisany "naprędce i zawiera wiele błędów logicznych i systemowych, a także przepisów "»stricte populistycznych«". - W tym projekcie - jak w soczewce - doskonale ujawnia się sposób myślenia i działania, w ramach którego PiS podejmuje pozorowaną walkę z problemami, które sam wytworzył - powiedziała Golbik.

Jej zdaniem tak, jak po sprawie nagród, zapadła decyzja o obniżeniu uposażeń m.in. samorządowcom, teraz za "nieprzyzwoicie wysokie" zarobki dwóch dyrektorek w NBP, zapłacą wszyscy pracownicy tej instytucji.

Golbik uznała przy tym, że projekt PiS w obecnym kształcie nie gwarantuje ujawnienia zarobków dyrektorek Wojciechowskiej i Sukiennik. Poinformowała, że składa poprawkę, która - według niej - to umożliwi. 25 tysięcy złotych za sześć wniosków. Tak NBP płaci prawnikom Ponad 25 tysięcy złotych brutto - to kwota, jaką ma zapłacić Narodowy Bank Polsk... zobacz więcej »

PiS: odpowiedź na oczekiwania

Z kolei przewodniczący sejmowej komisji finansów, poseł sprawozdawca Andrzej Szlachta (PiS) powiedział posłom, że "decyzją komisji wskazano - jako projekt wiodący, najdalej idący w zakresie proponowanych zmian w obecnie obowiązujących ustawach - projekt autorstwa posłów Klubu Parlamentarnego PiS". - W trakcie pięciogodzinnego posiedzenia komisji, zgłoszono poprawki, które w wyniku głosowań zostały wprowadzone do projektu ustawy - powiedział Szlachta.



Szlachta tłumaczył posłom, że przygotowanie tego projektu "jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie transparentności wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w NBP".



Jak tłumaczył, proponowany projekt ustawy wprowadza - jako fundamentalną zasadę kształtowania wynagrodzeń w NBP - zasadę jawności. - Zaproponowane przepisy wyznaczają kontrolę władz banku centralnego tak społeczną, jak i instytucjonalną - powiedział.



Szlachta dodał, że "nadanie uprawnienia zarządowi NBP do dalszego kształtowania określonych wynagrodzeń, przy zachowaniu pewnego ustawowego maximum, akceptuje pełną niezależność banku centralnego i w żadnym stopniu nie narusza jego autonomii".



- Ustalenie wielkości środków na wynagradzanie pozostaje bez zmian i będzie ustalone corocznie w planie finansowym NBP - powiedział.

Kukiz'15: projekt nie powinien być dalej procedowany

Grzegorz Długi z klubu Kukiz'15 wskazał podczas drugiego czytania projektu, że sprawozdanie sejmowej komisji finansów w tej sprawie "nie ma nic wspólnego" z projektem, jaki zgłosił Kukiz'15. Projekt ten miał bowiem odebrać kontrolę zarządowi NBP nad wysokością i zasadami wynagrodzeń w banku i przekazać ją Sejmowi. Zdaniem autorów propozycji, niezależność banku centralnego miałaby być zachowana poprzez "wyłączną kontrolę Sejmu nad sposobem wynagradzania pracowników NBP".

Według Długiego, zarobki w NBP powinny iść w "parze z kompetencjami" pracowników banku.

Polityk przyznał, że opublikowana w środę opinia EBC nt. projektów ustaw dot. NBP "jest niekorzystna". - Ta opinia nie jest zbyt przemyślana, ale trzeba brać pod uwagę, że takie będzie stanowisko EBC i mamy otwarty kolejny front w UE. Nie warto. Ta sprawa nie jest tego warta - zaznaczył.

- Uważam, że ten projekt nie powinien być dalej procedowany, że powinniśmy spokojnie usiąść nad tym projektem (...). Nie ma potrzeby, żeby tak się spieszyć - ocenił przedstawiciel Kukiz'15. "Gazeta Wyborcza": Chrzanowski wskazuje na prezesa NBP Marek Chrzanowski miał zeznać w prokuraturze, że to prezes Narodowego Banku Pols... zobacz więcej »

Projekty w sprawie płac w NBP

Zaakceptowany przez sejmową komisję finansów projekt noweli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim wprowadza mechanizm ustalania wynagrodzeń dla pracowników NBP oraz jawność oświadczeń majątkowych osób na kluczowych stanowiskach w banku.



Projekt stanowi, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP ustalana jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.



Projekt przepisów stanowi ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.



W projekcie noweli znalazł się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018. Informacja o wysokości wynagrodzeń najważniejszych osób w NBP (w tym prezesa, dyrektorów itp.) będzie publikowana do 31 marca każdego roku, za poprzedni rok.



Nowe przepisy nakładają też obowiązek na zarząd NBP do dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.

We wtorek sejmowa komisja finansów zajmowała się także dwoma pozostałymi projektami dotyczącymi wynagrodzeń w banku centralnym - autorstwa PO-KO oraz Kukiz'15. Projekt PO-KO proponował ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP. Zgodnie z nim mieliby oni obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe do dnia 31 marca 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Pensje szefów banków centralnych. Potężne różnice w wynagrodzeniach Zarobki osób zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w bankach centralnych w E... zobacz więcej »



Z kolei projekt Kukiz'15 miał odebrać kontrolę zarządowi NBP nad wysokością i zasadami wynagrodzeń w banku i przekazać ją Sejmowi. Zdaniem autorów tej propozycji, niezależność banku centralnego miałaby być zachowana poprzez "wyłączną kontrolę Sejmu nad sposobem wynagradzania pracowników NBP".

Kontrowersje

Proponowane zmiany w przepisach są konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Pod koniec grudnia ub.r. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że zarobki Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył.

Zastępca dyrektora departamentu kadr w NBP Ewa Raczko zapewniała podczas konferencji prasowej, że "żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje powszechnie i nieprawdziwie podawanego w mediach miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ok. 65 tys. zł bądź wyższej". Nie poinformowała jednak, ile zarabiają współpracowniczki prezesa Glapińskiego.



Sam Glapiński zapowiedział, że pod ustawą dotyczącą jawności wynagrodzeń w NBP podpisze się "obydwoma rękoma".