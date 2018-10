Zakup lotniska w Radomiu to głupia decyzja, ktoś postradał zmysły, tym kimś jest premier polskiego rządu - tak lider PO Grzegorz Schetyna odniósł się do informacji, że w sobotę radomskie lotnisko zostało kupione za 12,7 miliona złotych przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL).

W sobotę, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podpisano uzgodnienia w sprawie zarządzania przez PPL lotniskiem w Radomiu.

- Zwiększenie przepustowości portu, czy zbudowanie tego portu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów; portu, który będzie spójny z rozwojem, koncepcją infrastruktury lotniczej, komunikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej jest dla Radomia wielką sprawą - mówił szef rządu.

W sobotę w Poznaniu o tę transakcję pytani byli liderzy Koalicji Obywatelskiej: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.

- Proszę mnie nie straszyć, o tym jeszcze nie słyszałem. Mam nadzieję, że kampania się skończy szybciej, żeby nie pozwolić na realizowanie następnych głupich decyzji. Inaczej tego nie można nazwać – powiedział Schetyna.



- Jeżeli to lotnisko ma być wykupione przez państwo, żeby państwo do niego dopłacało, a równolegle słyszymy o 30-40 miliardach, które mają być wydawane na nowe, międzynarodowe lotnisko, to po co jest to lotnisko w Radomiu, po co jest lotnisko w Modlinie, po co jest Okęcie? To przecież jest absurd. To znaczy, że tam naprawdę ktoś postradał zmysły i tym kimś jest premier polskiego rządu. I to jest wstyd – powiedział lider PO.

Lubnauer: PiS nie kieruje się troską o grosz publiczny

Według Katarzyny Lubnauer zakup lotniska - "kiedyś bardzo nieudana inwestycja pisowskiego prezydenta Radomia" - to dowód, że PiS nie kieruje się troską o grosz publiczny. a jedynie propagandą. Jak dodała, radomski port lotniczy nie ma żadnej wartości ekonomicznej, zaś pieniądze przeznaczone na jego zakup powinny pójść "na podwyżki dla pielęgniarek, dla nauczycieli, dla urzędników".



W lipcu Port Lotniczy Radom złożył do sądu wniosek "o wymuszoną sprzedaż ze wskazaniem przyszłego nabywcy lotniska", czyli Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Przedsiębiorstwo zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie.

W połowie września sąd ogłosił upadłość spółki i zatwierdził tzw. procedurę pre-pack, wskazując jako nabywcę PPL. Sąd zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż 12,7 mln zł.



Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer wzięli w sobotę udział w wielkopolskiej konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej.