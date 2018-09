Schetyna: nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego

Nie będziemy ponownie podwyższać wieku emerytalnego, ale dla wszystkich, którzy zechcą pracować, wprowadzimy zachęty i ułatwienia - zapowiedział na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Krakowie Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej odniósł się także do zmian w programie Rodzina 500 plus.

Od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązuje nowy-stary wiek emerytalny. W przypadku kobiet granicę obniżono do 60 lat, a w przypadku mężczyzn do 65 lat. To powrót do stanu sprzed uchwalonej w 2012 roku reformy, przewidującej stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Reforma sprzed sześciu lat została wprowadzona z przyczyn demograficznych. Argumentowano, że coraz mniejsza liczba osób musi pracować na coraz większą rzeszę emerytów. Podwyższenie wieku emerytalnego miało wpłynąć też na podwyższenie standardu życia emerytów, zwiększenie wysokości świadczeń oraz podwyższenie tempa rozwoju polskiej gospodarki.

Państwo miało natomiast skorzystać na większych wpływach podatkowych, co miało przełożyć się na oddalenie perspektywy podnoszenia podatków.

Obniżenie wieku emerytalnego było jedną z najważniejszych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta.

- Wiek emerytalny zostanie obniżony - zapewniał wielokrotnie Andrzej Duda.

Powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego domagały się także związku zawodowe.

Poszerzymy 500 plus

Podczas niedzielnego wystąpienia szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się także do sztandarowego programu PiS - Rodzina 500 plus.

- Powtarzam my ten program utrzymamy i poszerzymy – zapowiedział Schetyna. - Nie będziemy uciekać od prawdziwych ludzkich problemów - deklarował.



W ramach działającego od kwietnia 2016 roku programu Rodzina 500 plus rodzinom przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Na początku sierpnia ministerstwo rodziny informowało, że w pierwszym półroczu 2018 roku z programu 500 plus do rodzin trafiło ponad 11,3 miliarda złotych. Wsparciem objętych było ponad 3,74 miliona dzieci do 18 lat z 2,45 mln rodzin.