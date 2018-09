My nigdy nie zapowiadaliśmy 500 plus dla emerytów - powiedział w poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak dodał, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił tylko o tym, że rząd i PiS pracuje nad "jakimś pomysłem, który ma dać emerytom dodatkowe pieniądze".

Sasin pytany w radiu ZET, kiedy "emeryci dostaną swoje 500 plus, które zapowiada Jarosław Kaczyński", odparł: - Ale nie zapowiada, właśnie to jest całe oszustwo tego komunikatu, który gdzieś w mediach non stop się pojawia. My nigdy nie zapowiadaliśmy – mówię o PiS – 500 plus dla emerytów.

Pytany czy oznacza to, że nie będzie specjalnego dodatku, szef KPRM zastrzegł, że tego nie powiedział. - Mówię tylko tego, że mówienie o 500 plus nie jest prawdą - zaznaczył. - Jarosław Kaczyński powiedział tylko tyle, że pracujemy dzisiaj i w rządzie, i w PiS-ie, nad jakimś pomysłem, który ma dać emerytom dodatkowe pieniądze - zauważył Sasin. Nowe świadczenie dla emerytów. Pełnomocnik rządu: będziemy działać w tym kierunku Zwiększenie zarobków ludzi, którzy są na bardzo niskich emeryturach, to obowiąze... zobacz więcej »

Najpierw waloryzacja

Jak wyjaśnił, rząd w najbliższych dniach będzie finalizować prace na przyszłoroczną waloryzacją emerytur. - Chcielibyśmy, żeby była bardziej sprawiedliwa, czyli dawała większe zyski tym, którzy mają najniższe świadczenia - zapowiedział.

Według ministra specjalny dodatek to "kolejny krok". - To jest coś innego niż waloryzacja. I tak jak mówię, nie jestem w stanie pani dziś nic więcej powiedzieć, ponieważ nie mamy jeszcze do końca sprecyzowanego poglądu. To nie jest łatwa decyzja - mówił minister.

Sasin podkreślił również, że sprawa dodatku nie jest "kiełbasą wyborczą", ponieważ to nie PiS o tym mówi. - Przecież nie my mówimy, że przed wyborami, albo za chwilę jakiś deszcz pieniędzy spadnie na emerytów - zaznaczył Sasin.

Minister mówił, że ws. dodatku nie może podać żadnych konkretów, ponieważ byłoby to "niepoważne" i "rozbudzające oczekiwania". - Pracujemy nad mechanizmem, którego emeryci oczekują. Jak będzie konkret, to będzie ten konkret komunikowany - zapewnił.

"Sprawa jest omawiana"

"Super Express" z pierwszej połowy września napisał, że "wygląda na to, że dla emerytów i rencistów nadejdą wreszcie lepsze czasy". "Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdradził "Super Expressowi", że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów" - podkreślono. Kaczyński w ówczesnej rozmowie z "SE" powiedział, że sprawa dodatku specjalnego dla emerytów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii. Jak zaznaczył, jest jeszcze "zbyt wcześnie" na przedstawienie konkretnych projektów.

- Jednak zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany - podkreślił. W ocenie prezesa PiS "to jest bardzo trudna sprawa". - Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 mln. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli - dodał Kaczyński.