Uważamy, że podnoszenie wieku emerytalnego Polakom to nie jest dobra droga, dlatego wycofaliśmy się ze złych decyzji, które podjęli nasi poprzednicy i nie zamierzamy nic w tej sprawie zmieniać - powiedział w czwartek wicepremier Jacek Sasin, pytany o zalecenia Komisji Europejskiej w tej kwestii.

Komisja Europejska opublikowała w środę rekomendacje dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy.

Zalecenia KE

Komisja Europejska zaleciła Polsce stworzenie systemu podwyższającego rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. Problem z emeryturami. "W 2050 roku będą zdecydowanie bardziej ubogie" Z najnowszych danych ZUS płyną niepokojące wnioski. Nasze emerytury są coraz mni... zobacz więcej »

Jej zdaniem ma to kluczowe znaczenie dla polskiego rynku pracy, jak również dla wzrostu PKB. W zaleceniach dla Polski znalazły się też te o charakterze makroekonomicznym.

Bruksela rekomenduje Polsce "podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego".

"Wycofaliśmy się ze złych decyzji"

Jacek Sasin, pytany w radiowej Jedynce o zalecenia KE, odpowiedział: "Jeśli chodzi o wydatki budżetowe, to naprawdę jest - myślę - bardzo dobrze.

Deficyt budżetu za rok poprzedni to 10 mld zł przy zakładanym deficycie 40 mld zł i przy deficytach, które za rządów naszych poprzedników sięgały 80 mld zł". Zaznaczył, że obecnemu rządowi udało się "zrównoważyć wydatki budżetowe".



- Natomiast co do wieku emerytalnego - mamy inne zdanie. Uważamy, że podnoszenie wieku emerytalnego Polakom to nie jest dobra droga, stąd wycofaliśmy się ze złych decyzji, które podjęli nasi poprzednicy i nie zamierzamy nic w tej sprawie zmieniać - podkreślił wicepremier.



Jesienią 2017 r. weszły w życie przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.