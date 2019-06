Program 500 plus dla osób niepełnosprawnych, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, zostanie uruchomiony od jesieni - prawdopodobnie od października, może od września - zapowiedział we wtorek wicepremier Jacek Sasin.

Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i Fundusz Solidarnościowy.

"Program zadziała jesienią"

We wtorek w radiowej Jedynce wicepremier Jacek Sasin przypomniał, że program ten skierowany jest do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.



- Ten program zadziała jesienią - prawdopodobnie od października, może od września. (...) Tutaj ten okres pomiędzy złożeniem wniosku, a przyznaniem tego świadczenia będzie stosunkowo krótki, bo mówimy o osobach, które mają orzeczenie o braku możliwości samodzielnej egzystencji - w tym przypadku rzeczywiście pójdzie to automatycznie - mówił Sasin. Dodał, że "będzie pewna grupa osób, która ma różnego rodzaju inne orzeczenia, ale jest w tej samej sytuacji".

- Wtedy ten proces będzie nieco dłuższy - mówił.

"Dobre zabezpieczenie finansowe"

We wtorek ukazał się także wywiad z Jackiem Sasinem w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Sasin powiedział w nim, że jest już po rozmowach z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeną Borys-Szopą i wiceszefem MRPiPS Marcinem Zielenieckim.



- Ustaliliśmy zasady, do kogo mają trafić te środki. W ciągu tygodnia ministerstwo rodziny przygotuje projekt. To program na mniejszą skalę finansową – będziemy na niego wydawać ok. 3 mld zł rocznie. I to nie wprost z pieniędzy budżetowych, tylko częściowo nowych źródeł dochodu – podatek od sieci handlowych stanowiłby połowę potrzebnej kwoty. Druga część to będą środki z daniny solidarnościowej. To dobre zabezpieczenie finansowe - zapewnił w wywiadzie Sasin.