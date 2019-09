Od 14 września klientów banku Santander czekają zmiany w logowaniu do bankowości internetowej oraz płatnościach kartą. Jest to efekt wejścia w życie unijnej dyrektywy PSD2, która ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie.

Informację o "ważnych zmianach w logowaniu", które wejdą w życie 14 września, Santander Bank Polska zamieścił na swojej stronie internetowej.

Bankowość internetowa

W przypadku logowania do bankowości internetowej po wprowadzeniu loginu i hasła klienci zostaną poproszeni o dodatkowe potwierdzenie logowania.

"Jeśli chcesz logować się wygodniej, dodaj swój komputer, telefon lub tablet jako urządzenie zaufane. Dzięki temu nie będziesz musiał dodatkowo autoryzować każdego logowania (na przykład smsKodem, tokenem, mobilnym podpisem)" - radzą przedstawiciele banku.

Aby dodać urządzenie zaufane w Santander internet w trakcie logowania, należy zaznaczyć, że chcemy zachować urządzenie jako zaufane. Komunikat będzie widoczny tylko w przypadku, gdy urządzenie i przeglądarka spełnią niezbędne wymagania. Następnie będzie trzeba potwierdzić zaufane urządzenie "narzędziem autoryzacji".

Bankowość mobilna i karty

Korzystanie z aplikacji Santander mobile również będzie wymagało wskazania "zaufanego urządzenia" mobilnego.

"Jeśli w tej chwili korzystasz z naszej aplikacji na tzw. urządzeniu zaufanym, proces logowania pozostanie niezmieniony. W innym przypadku będziesz musiał dodać Twój telefon jako zaufane urządzenie" - zaznaczono.

Aby dodać urządzenie zaufane w Santander mobile, należy zapoznać się z komunikatem widocznym po zalogowaniu z urządzenia niezaufanego, a następnie sprawdzić, czy dane urządzenia są poprawne. Dodanie zaufanego urządzenia mobilnego będzie wymagała potwierdzenia smsKodem.

Po prawidłowym przejściu procesu powinien wyświetlić się komunikat "urządzenie zostało zarejestrowane".

Planowane przez Santander zmiany obejmą również płatności kartami. "Możemy poprosić Cię o podanie kodu PIN przy zbliżeniowych transakcjach kartami płatniczymi, nawet poniżej 50 złotych. W przypadku płatności płatności powyżej 50 złotych nic się nie zmieni" - wyjaśnili przedstawiciele banku.

Banki wprowadzają zmiany

O zmianach w sposobie logowania oraz nowym sposobie potwierdzania przelewów poinformował niedawno Alior Bank. Podobnie jak w przypadku banku Santander wejdą one w życie do 14 września. Ponadto we wrześniu zmiany czekają klientów PKO BP i mBanku.

Pod koniec sierpnia zmiany w sposobie logowania oraz autoryzacji operacji wykonywanych w bankowości internetowej oraz aplikacji na telefon wprowadził ING Bank Śląski.

W pierwszej połowie sierpnia stare metody autoryzacji wycofał Bank Pekao. Oznacza to, że klienci nie mogą już korzystać z: kart kodów jednorazowych, aplikacji PekaoToken ani tokenów w postaci osobnych urządzeń.

Bank Ochrony Środowiska od 14 września planuje wprowadzić zupełnie nowy serwis internetowy. Będzie on umożliwiał korzystanie z nowej metody autoryzacji – autoryzacji mobilnej z wykorzystaniem tokena mobilnego. Funkcjonujące obecnie tokeny zostaną wycofane. Klienci będą mogli dokonywać autoryzacji kodem SMS.

Także Getin Noble Bank od 14 września wycofuje z użycia tokeny oraz karty Display (z interaktywnym wyświetlaczem). Zamiast tego wprowadzone zostanie dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą SMS-a.