Możliwe problemy z płatnościami kartami, brak dostępu do bankomatów oraz bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów kilkunastu banków.

Santander

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci banku Santander.

W sobotę od godziny 22.30 nie będą oni mogli: korzystać z przelewów natychmiastowych, płacić za zakupy w sklepach internetowych szybkim przelewem z konta (Przelew24), korzystać z BLIKA. Dodatkowo, w niedzielę od godziny 0.00 klienci nie skorzystają z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.



Przerwa zakończy się w niedzielę o godzinie 10.00.



"Podczas przerwy będą mogli Państwo płacić kartami, ale salda nie będą aktualizowane – co może uniemożliwić płatność, jeśli saldo na karcie okaże się mniejsze niż kwota transakcji. Należy wziąć to pod uwagę, planując zakupy i na wszelki wypadek zaopatrzyć się w dodatkową gotówkę" - wskazano w komunikacie.



Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w sobotę, w godzinach 7.00-20.00, mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler. "Dodatkowo 11 maja w godzinach 7.00-7.20 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay)" - dodano.

mBank

W najbliższy weekend, z soboty na niedzielę, zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne, które będą miały wpływ na działanie mLinii. W godzinach 21.00-9.00 klienci dodzwonią się na mLinię, uzyskają informacje o ofercie banku, jednak nie będzie możliwości realizacji żadnej operacji. "W tym czasie również nie połączysz z kontem aplikacji mobilnej" - poinformowano w komunikacie.



Przedstawiciele banku wskazali, że w najbliższych dniach prace administracyjne przeprowadzi również sieć Euronet. Z tego powodu w sobotę oraz poniedziałek, w godzinach 3.00-3.30, nie będzie możliwości wypłaty oraz wpłaty pieniędzy w urządzeniach tej sieci.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-6.00, zaplanowano prace serwisowe, podczas których wystąpią utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



W tym czasie - jak poinformowano w komunikacie - mogą występować problemy w płaceniu kartami i nie będzie możliwości nadawania PIN. Nie będzie także możliwości wykonywania przelewów w Moim ING.



"W sobotę o godzinie 14.00 wyłączymy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. Przelewy wewnętrzne (czyli między rachunkami w ING Banku Śląskim), które przyjmiemy do realizacji po godzinie 14, zrealizujemy tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek 13 maja. Przelewy zewnętrzne, które przyjmiemy do realizacji po godz. 14:00, zrealizujemy w poniedziałek 13 maja" - dodano.



BNP Paribas

W piątek od godziny 23.00 do godziny 0.00 systemy bankowości internetowej będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Getin Noble Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 23.35 do 5.55, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Bank BPS

W piątek w godzinach 19.00-21.30 z powodu prac serwisowych wykonywanych w banku, w systemie bankowości internetowej nie będzie możliwości składania zleceń dewizowych oraz płatności natychmiastowych Express Elixir.

Idea Bank

W piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud.

Lion's Bank

Podobnie jak w przypadku Idea Banku, w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Lion's Bank.

Credit Agricole

Nest Bank

Od godziny 23.30 w piątek do godziny 5.00 w sobotę bank zaplanował prace systemowe. W tym czasie niedostępne będą bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 7.00-20.00, odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku. "W godzinach 7.00-8.00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 8.00-20.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego i usługi tak zwanych szybkich płatności" - czytamy w komunikacie.