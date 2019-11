Brak dostępu do bankomatów, bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy z płatnościami internetowymi. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów części banków.

Santander

W weekend w Santander Bank Polska będą wprowadzane zmiany w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

W piątek od godziny 23.00 do godziny 7.00 w sobotę niedostępne będą: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, płatności mobilne oraz przelewy zwykłe. W godzinach 22.00-7.00 nie będzie można skorzystać z BLIKA.

Ponadto, w nocy z sobotę na niedzielę, w godzinach 2.00-6.00, nie będą działały bankomaty.

Pekao

W związku z planowanymi pracami informatycznymi w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach od 1.15 do 3.45, nie będzie możliwe posługiwanie się kartami debetowymi, korzystanie z bankomatów oraz wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu aplikacji PeoPay.

ING Bank Śląski

Kolejny zainteresowany przejęciem mBanku. "Zbyt ważna sprawa" Powszechny Zakład Ubezpieczeń będzie analizował możliwość przejęcia mBanku. Poin... zobacz więcej » W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.00 będą przeprowadzane prace serwisowe. W tym czasie klienci będą mieli ograniczony dostęp do: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej Moje ING, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



Ponadto - jak poinformował bank - klienci mogą mieć problemy z płaceniem kartą. Nie nadasz też numeru PIN do karty.



Dodatkowo w sobotę od godziny 14.00 nie będzie możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w Kantorze. "Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami naszym banku, przyjęte do realizacji po 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek" - czytamy w komunikacie.



"Na wszelki wypadek wszystkie ważne przelewy i wymiany walut w Kantorze zrób przed 14:00 w sobotę. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele ING.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 00.00 do 3.10, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Nest Bank

W niedzielę, w godzinach 2.00-6.00, mogą wystąpić utrudnienia w realizacji płatności kartą w internecie.