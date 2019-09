Brak dostępu do bankowości internetowej, mobilnej, bankomatów oraz trudności w płatnościach kartami. To problemy, które w najbliższych dniach czekają na klientów kilku banków.

Bank Pekao

W związku z planowanymi pracami informatycznymi w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.00-6.00, mogą wystąpić trudności w posługiwaniu się kartami płatniczymi, korzystaniu z aplikacji PeoPay oraz bankomatów Pekao.

Santander

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci Santander Bank Polska.

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 0.01-11.00, niedostępne będą: bankowość internetowa, aplikacja mobilna oraz płatności mobilne. W godzinach 1.00-6.00 nie będzie zaś można skorzystać z bankomatów i wpłatomatów. Ponadto w piątek od godziny 22.30 do godziny 11.00 w sobotę nie będzie można wykonać przelewu natychmiastowego czy płatności BLIK-iem.

Credit Agricole

Jedziesz za granicę? Może ci się przydać karta wielowalutowa Revolut to jedna z kilku dostępnych na rynku kart wielowalutowych, którymi można... zobacz więcej » W weekend zaplanowano również przerwę w pracy systemów informatycznych w Credit Agricole. "Uprzejmie prosimy o wykonanie planowanych płatności i przelewów we wcześniejszym terminie" - radzą przedstawiciele banku.



Serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online, BLIK będą niedostępne od godziny 22.00 w sobotę do godziny 16.00 w niedzielę.

"Nie będzie więc na przykład można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej jak również zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym" - czytamy.



Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.

Jak wskazano w komunikacie, wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę, po godzinie 16.00. "W czasie tej przerwy nie przewidujemy utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów" - dodano.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 1.00-6.00, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w wypłatach środków z bankomatów oraz płatnościach kartowych w internecie. Powodem są prace serwisowe.