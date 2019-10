Santander Bank Polska ostrzega klientów przed oszustami podszywającymi się pod bank. Przestępcy wysyłają klientom SMS-y z fałszywą informacją.

"Twój rachunek w Santander Bank Polska nie jest na bialej liscie podatnikow. Dodaj je w promocji za 1 PLN, aby uniknac kontroli" - czytamy w wiadomości od oszustów (pisownia oryginalna).

Przedstawiciele banku informują, że przestępcy w ostatnich dniach wysyłają takie SMS-y do klientów banku.

W treści wiadomości jest też zamieszczony link do dokonania płatności.

Jak podkreślono, "link, który znajdziesz w takiej wiadomości, kieruje do nieprawdziwej strony płatności, a przestępcy chcą wyłudzić więcej niż wskazane 1 PLN".





By uchronić się przed atakiem, należy uważnie czytać wszystkie wiadomości.

"Nasz bank nigdy nie wysyła w SMS-ach linków, dlatego w przypadku takiej sytuacji lepiej nie otwieraj załączników" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele Santandera radzą, by w razie wątpliwości skontaktować się z bankiem.

Biała lista

Dostała SMS-a, straciła 7 tysięcy złotych. Policja ostrzega Ponad siedem tysięcy złotych straciła mieszkanka Zielonej Góry, która zareagował... zobacz więcej » Od początku września br. obowiązują przepisy przewidujące utworzenie jednej bazy podatników VAT, tak zwanej białej listy. Ma ona ułatwić firmom weryfikację kontrahentów, co - zdaniem MF - powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.



W rejestrze znajdują się informacje zawarte do tej pory w dwóch wykazach: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT; oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz został rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku.



Baza jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów i aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Kolejne ostrzeżenie

Komunikat Santandera nie jest pierwszym bankowym ostrzeżeniem. Na początku października PKO BP informował o mailach rozsyłanych przez oszustów z linkami do formularzy kredytowych.

Wcześniej informowaliśmy o ostrzeżeniu wydanym przez ING Bank Śląski. "Możesz otrzymać SMS-a, którego nadawca podszywa się pod nasz bank lub inną instytucję finansową. W SMS-ie znajduje się informacja, że ktoś wysłał Ci przelew na telefon, kod, kwota oraz link do odbioru pieniędzy" - mogliśmy przeczytać w komunikacie na stronie.

Przed oszustami wysyłającymi wiadomości ze złośliwym oprogramowaniem ostrzegał także mBank.